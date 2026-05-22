長洲太平清醮2026｜警方周日實施人流管制　料下午3至6時離場高峰

【長洲太平清醮/長洲太平清醮2026/長洲搶包山/搶包山/長洲飄色2026】周日（24日）長洲會舉辦太平清醮飄色巡遊，警方預計大量市民會到場觀賞，下午3至6時是市民離開長洲的高峰時段。警方當日將實施人流安全管理措施及特別安排，呼籲市民及早規劃行程。



周日（24日）長洲會舉辦太平清醮飄色巡遊，警方預計大量市民會到場觀賞。圖為去年5月5日長洲飄色巡遊。 （梁鵬威攝）

警方指，會視乎人流情況在下列道路實施人流安全管理措施︰北社街；新興街；東灣路；海傍街；大新海傍路；大興堤路；中興街；大菜園路；大新後街；興隆正街；新興後街；文順巷；及國民路。

另外，警方將在長洲渡輪碼頭外、長洲公眾碼頭外及昇昌里設置「不准停留區」，市民不可在該等地方停留。警方呼籲市民保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。市民亦應照顧同行小童及長者，確保安全。

渡輪公司將於5月24日及25日加密來回中環及長洲的班次，以疏導觀賞飄色巡遊的市民。市民出行前可留意渡輪公司公布的最新安排。

另外，警方預計當日下午3時至6時是市民離開長洲的高峰時段，屆時在長洲渡輪碼頭外排隊等候的人士請保持耐心，並遵從現場警務人員的指示。警方呼籲市民，如非必要應盡量避開此高峰時間。