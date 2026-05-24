黎家盈太空人｜母校何傳耀中學送祝賀：黎在學期間已展現堅毅精神
撰文：陶嘉心
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港產首位女太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於今日（24日）晚上升空。黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學昨日（23日）在校網發出公告祝賀，指黎在校期間，已展現優秀學術能力與堅毅精神，形容她是香港人才、國家棟樑的最佳見證。
黎家盈就讀的中學何傳耀紀念中學昨日（23日）在校網發出公告，祝賀黎家盈成為首位在港出世的太空人。該校指，黎家盈在校就讀期間已展現優秀學術能力與堅毅精神，及後取得博士學位，並在警隊資訊技術部門貢獻所長，形容她是香港人才、國家棟樑的最佳見證。
校方又指，今次神舟二十三號載人飛行任務首次有香港專家升空，彰顯國家對香港的重視，也讓同學體會到只要努力奮鬥，香港青年同樣可貢獻國家、成就夢想。校方亦在公告附上神舟二十三號發射的直播連結，呼籲「一同為神舟二十三號打氣，為校友黎家盈喝采」。
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