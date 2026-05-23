黎家盈太空人｜孫東憶親自面試稱早已看好　讚賞謙虛中藏着智慧

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】首位「港產」女太空人黎家盈，將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。創科局局長孫東今日（23日）在網誌中表示，在香港初選載荷專家期間，他曾親自面試了包括黎家盈在内的多位候選人，稱「家盈是我當時最看好的幾位候選人之一」，並讚賞她「謙虛中藏着智慧」。他又指，由衷為黎家盈感到驕傲和自豪。



黎家盈5月23日出席神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

黎家盈（左）與朱楊柱（中）及張志遠（右）5月23日出席神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

中國載人航天辦公室5月23日召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與任務。（政府新聞網圖片）

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

孫東正率領香港特區代表團在前往酒泉衞星發射中心。他在網誌中回憶2022年10月本屆特區政府剛剛上任不久，國家宣布首次在香港選拔載荷專家成為第四批預備航天員，並由創科局負責招募及初選工作，最終由黎家盈獲選。

孫東續指，黎家盈於2011年從香港大學取得計算機法證博士學位，之後加入香港警隊從事資訊科技相關工作，現職警司。他又透露，在香港初選期間，曾親自面試了包括黎家盈在内的多位候選人，稱「家盈是我當時最看好的幾位候選人之一」。

創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/湯致遠攝）

孫東讚黎家盈：話不多但非常得體、謙虛中藏着智慧

孫東形容黎家盈「話不多但非常得體，性格平穩，謙虛中藏着智慧」，又指自己當時對她作為一位母親，下定決心申報航天員的原因很好奇，亦特別關心她能否克服與家庭和孩子長時間離別的困苦。孫東續說，最終黎家盈用了短短一年多的時間便通過了各類艱巨的訓練，達到執行太空任務的水平，背後是其辛勤付出。

隨着她（黎家盈）作為香港首個載荷專家參與執行神舟二十三號航天任務，她的名字將注定刻在香港航天史上的里程碑上。我由衷為家盈感到驕傲和自豪。 創科局局長 孫東

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

孫東在網誌中又指，香港近年來加速國際創科中心的建設，在航天科技方面也積極參與國家深空探測任務，如香港理工大學團隊先後研發「相機指向機構系統」、月球地形測繪及地貌分析技術，以及「落火狀態監視相機」等，分別參與了從「嫦娥三號」到「嫦娥七號」的探月任務，以及「天問一號」和「天問二號」火星探索任務。其研製的「表取採樣執行裝置」在執行「嫦娥六號」任務期間，更協助國家完成世界首次難度極高的月球背面採樣工作。此外，香港中文大學及香港大學的團隊亦正分別牽頭研發「激光外差光譜儀」及「火星地物高光譜成像儀」，為參與計劃在2028 年前後發射的「天問三號」任務作好準備。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

此外，為進一步推動航天科技的發展，創新科技署於2024年7月推出「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」，至今已提供資助總額逾1億港元，支持六個研發項目，當中就包括「天舟十號」貨運飛船中承載，由科大團隊主導研發的溫室氣體探測儀「天韻相機」，該項目亦是香港首個進駐國家「天宮」空間站的科研載荷。