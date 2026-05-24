長洲太平清醮｜飄色巡遊小甯漢豪、小陳美寶現身　「言官」常出現

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少市民及遊客專程到長洲觀賞。今年的巡遊共有20台飄色，主題不乏與時事相關內容，包括圍標、「兩蚊兩折」，多名「政府官員」先後現身。另有飄色以影視作品為題材，包括《尋秦記》、內地電視劇《成何體統》。《正義女神》則是最大熱門，最少有兩台飄色都以此為主題。



長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少市民及遊客專程到長洲觀賞。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少市民及遊客專程到長洲觀賞。（梁鵬威攝）

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長洲太平清醮飄色巡遊今日下午2時開始，以長洲北帝廟遊樂場作為起點，途經新興街、大興堤路等，再回到起點。巡遊期間，表演隊伍敲鑼打鼓、揮動旗幟，沿途有不少遊人站立在大街兩旁觀賞，氣氛熱鬧。今年共有20台飄色，不少主題與時事有關，例如兩蚊兩折、碰瓷黨、圍標、油價飆升等。

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，有飄色車以內地電視劇《成何體統》為主題。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，有飄色車以今年大熱劇集《正義女神》為主題。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊活動下午舉行，至少兩台飄色車以今年大熱劇集《正義女神》為主題。（梁鵬威攝）

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《正義女神》成大熱題材

另有飄色以影視作品為題材，包括去年底拍電影版續集的《尋秦記》、內地電視劇《成何體統》。《正義女神》則是最大熱門，最少有兩台飄色都以此為主題。今年名古屋亞運將有港隊出戰，多名色芯扮演港隊運動員，包括「飛魚」何詩蓓、單車李思穎、港足門將葉鴻輝等。

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，有飄色以兩元乘車優惠今年四月改為「兩蚊兩折」為題，「小孫玉菡」現身。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，有飄色以兩元乘車優惠今年四月改為「兩蚊兩折」為題，「小陳美寶」現身。（梁鵬威攝）

兩元乘車變「兩蚊兩折」 小陳美寶、小孫玉菡現身諷加風

實施十多年的兩元乘車優惠今年四月改為「兩蚊兩折」，有飄色以此為主題，派色芯扮演「小陳美寶」和「小孫玉菡」，隊伍人士亦手持「加加減減、兩蚊兩折」字牌，配以港鐵、巴士、小巴等模型，反映公共交通不斷加價。

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，有飄色車主題為「⁠⁠一網成擒」，靈感來自新型碰瓷黨。（蔡正邦攝）

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，有飄色車主題為「⁠⁠一網成擒」，靈感來自新型碰瓷黨。（蔡正邦攝）

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，有飄色車主題為「⁠⁠一網成擒」，靈感來自新型碰瓷黨。（蔡正邦攝）

色芯扮「新型碰瓷黨」叮囑小心

以「⁠⁠一網成擒」為題的飄色，諷刺碰瓷黨的假裝被車撞，騙取他人的財產，該台飄色有一名站在特製支架上表演的小朋友，她手持電視節目《東張西望》標誌的麥克風。該名色芯的兩旁，分別有坐在模型車內的色芯，以及另一名打扮成醫生的色芯。

飄色巡遊期間，有小演員扮演發展局局長甯漢豪。（梁鵬威攝）

飄色巡遊期間，有小演員扮演發展局局長甯漢豪。（梁鵬威攝）

飄色巡遊期間，有小演員扮演成保安局局長鄧炳強，並手持貼有「樓宇翻新工程」的棚架。（梁鵬威攝）

飄色巡遊期間，有小演員扮演發展局局長甯漢豪、保安局局長鄧炳強。（梁鵬威攝）

「大圍收」諷圍標問題 色芯扮鄧炳強、甯漢豪

另外，以「大圍收」為題的飄色，諷刺有不法份子，於大廈維修工程中，抬高報價、圍分利益。該台飄色有色芯打扮成發展局局長甯漢豪，並手持印有「【加強版招標妥】維修工程招標文年」的文件，她在巡遊期間向在場觀眾送飛吻、「畀心心」。另一名小朋友則身穿西裝，並帶上粗框黑色眼鏡，打扮成保安局局長鄧炳強，與觀眾打招呼。

飄色巡遊期間，有小演員扮演油站職員，持水槍向觀眾灑水。（梁鵬威攝）

飄色巡遊期間，有小演員扮演油站職員，持水槍向觀眾灑水。（梁鵬威攝）

飄色巡遊期間，有小演員扮演成中東油王。（梁鵬威攝）

「高不可攀」諷油價高企 色芯扮中東油王

另一台以「高不可攀」為題的飄色，反映近日油價因美以伊戰爭高企。該台飄色有一名站在特製支架上的色芯，手持水槍向觀眾灑水，扮演油站職員。在她下方的色芯，穿著中東服裝，並帶上金鍵，扮演中東油王。

林先生說，今年的天熱不算太熱。（《香港01》直播截圖）

居住荃灣、10歲的陳小朋友表示，已借朋友的風扇來用，避免中署。（《香港01》直播截圖）

林先生說，今件是第3年參與太平清醮活動，認為活動熱鬧及有特色，吸引他持續參加。他說，今年的天氣不算最熱，去年會更熱，已貼降溫貼協助降溫。另外，居住荃灣、10歲的陳小朋友表示，首次參加太平清醮活動，因想體驗長洲的傳統。他笑言，因為可以派糖給長洲街坊，故感到開心。今年天氣災熱，他說已揸防曬，並已借朋友的風扇來用，避免中署。

來自西安的遊客楊小姐（右）指，飄色巡遊「很熱鬧、蠻有趣，沒見過這種形式」。

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西安客指飄色巡遊熱鬧、有趣 不知色芯扮演角色為何

來自西安的遊客楊小姐及李小姐在港念書，她們說在佛誕來長洲只是因為好奇，沒有相關的信仰，並打算在島內購買麻糬。她們認為飄色巡遊「很熱鬧、蠻有趣，沒見過這種形式」，僅見到兩至三位表演的色芯，其中一位穿著紅色服裝，不知道他們扮演的是誰，笑言最喜歡的是小女孩。