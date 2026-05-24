長洲太平清醮｜碼頭現人龍 家長陪小演員提早入島 小童即場獻技
撰文：鄭嘉惠
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長洲太平清醮重點活動將於今日（24日）佛誕舉行，一年一度的飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民及遊客專程入長洲觀賞。今早中環碼頭已聚集大批乘客等坐船，碼頭外已見人龍。飄色巡遊是重頭戲，不少「小主角」與家長早早到碼頭準備入島，亦有家長連同十多名親友，支持小朋友演出，並指一定會買寓意平安的平安包。有台灣旅客不知今日是太平清醮，從記者口中得知後大為驚喜。
《香港01》今晨在碼頭訪問多名市民，由大埔出發的陳太與其3歲半的兒子今晨6時起就起床準備，表示兒子參與醒獅隊巡遊表演，負責打鼓，她直言「希望一陣唔好落雨」，讓活動順利進行。另一名表演打鼓的小朋友「卡卡」受訪表示開心，更即場打鼓獻技，其父親朱生表示有因應天氣，準備了小風扇及退熱貼等，又指除入長洲除了為女兒打氣外，亦會吃寓意平安的平安包。
飄色小演員巡遊一向受歡迎，去年扮演「財爺」的幼稚園高班的陳小朋友，今年已是第2年參加飄色巡遊，他指今年會扮演電視劇中的皇帝，對於古裝服飾十分滿意。家長陳生去年亦參與搶包山比賽，今年與十多名親友一同入島感受氣氛。對於兒子兩度擔任小演員，他指兒子曾參加「海選」，期間考驗小朋友「夠唔夠定」、肢體語言及表情。
太平清醮是本地盛事，有台灣旅客誤打誤撞意外參與，她表示本來計劃到長洲遊玩半天、吃喝玩樂，並體驗著名的長洲魚蛋，惟受訪時始從記者口中得知今天有太平清醮的活動，大為驚喜。
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