長洲太平清醮｜孝順仔代母買20個平安包　職員望銷量破去年紀錄

長洲太平清醮重點活動將於今日（24日）佛誕舉行，一年一度備受矚目的飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民及遊客專程入長洲觀賞。今早記者在中環碼頭已見到有人龍準備乘船入島。除了精彩的巡遊外，象徵平安健康、印有紅色「平安」二字的平安包更是遊客必買的食品。有長洲餅店職員表示，不擔心港人北上消費會影響生意，並指今年人流似乎比去年更暢旺，希望今年的銷量再創新高：「梗係衝破紀錄啦，好過舊年！」有孝順仔今日更專程入長洲為母親購買平安包，轉送同事。



餅店職員忙個不停製作平安包。（蔡正邦攝）

記者今早9時已抵達長洲，在一間售賣平安包的餅店外，已見到陸續有遊客到場購買平安包。對於今年平安包銷情，餅店職員馮小姐信心十足，直言：「（銷量）梗係衝破紀錄，好過舊年！」被問到近年港人熱衷北上消費，會否擔心長洲的市道受影響，馮小姐形容，，今日長洲的遊客人流暢旺：「唔擔心、唔擔心。OK㗎，都係一樣，消費都好好，生意都好好。」

馮小姐笑言，去年平安包的銷量好到「數唔到」，今年老闆已一早準備了充足的材料。她續指：「旅客睇起上嚟數量多咗，睇旅客行嚟行去，嗰啲人流多咗。」

餅店職員馮小姐形容，今日長洲的遊客人流暢旺。（蔡正邦攝）

封路前後買包高峰 不少客人一次買數十個送禮

飄色巡遊於今日下午2時開始，至4時45分結束，中午時分開始實施封路及人流管制。馮小姐指出，人流的高峰期一般在中午12時左右，而封路前後都會有大批市民會把握時間購買平安包。

由於平安包寓意平安健康，是島民在太平清醮期間用作祭祀的包子。馮小姐指不少市民一買便是數十個：「（買）好多㗎，五、六十個又有，100個都有㗎，買嚟送畀人囉。」

今早（24日）遊客已陸續進入長洲，不少人買平安包。（蔡正邦攝）

今年堅持做傳統口味 黑芝麻最快賣完

馮小姐表示今年並無推出新產品，依然堅持做好最受市民歡迎的傳統口味，包括蓮蓉、白蓮蓉、紅豆沙及黑芝麻。問到在多款傳統口味中，哪一款最受歡迎？馮小姐透露，當中以黑芝麻味最為搶手，幾乎年年供不應求。她笑指：「我哋黑芝麻次次賣到唔夠餡，賣晒就無啦，通常最快賣晒就係黑芝麻。」

餅店職員忙個不停製作平安包。（蔡正邦攝）

孝順仔專程入長洲代母購買平安包

現場不乏替家人購買平安包的孝順仔。專程由港島東入長洲的市民Tony，他已經手持一大袋平安包。他受訪時透露，今年是第一年幫媽媽買平安包：「因為媽媽今年請唔到假。」所以叮囑他入長洲代為購買。Tony一共購買了28個平安包，他表示：「買咗8個畀自己食，20個就畀媽媽公司同事食。」

Tony專程由港島東入長洲，為媽媽購買平安包。（蔡正邦攝）

此外，亦有遠道而來、首次來體驗太平清醮氣氛的戴氏夫婦，他們本身居住大嶼山，今早很早出發，「搭船再轉船」入長洲。夫婦打算看完飄色巡遊就離開，不會看搶包山比賽，並計劃臨走前會購買平安包，戴太笑言：「攞個平安啊嘛。」戴生則希望今日天公造美，盡快出太陽，二人已做好準備，帶齊防曬同水。