長洲太平清醮｜飄色巡遊小童扮鄧炳強、油王及碰瓷黨　緊扣時事

長洲太平清醮重點活動將於今日（24日）佛誕舉行，一年一度的飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民及遊客專程入長洲觀賞。今早10時許，多位參加飄色巡遊的小演員已經開始化妝準備，有小童透露將扮演保安局局長鄧炳強，亦有女童直指喜愛飄色巡遊，因為與玩過山車相似。



4歲半小朋友劉子航去年扮演警察，今年則「升職」扮演保安局局長鄧炳強。（蔡正邦攝）

《香港01》今晨訪問飄色巡遊小演員，今年4歲半的小朋友劉子航去年扮演警察，今年則「升職」扮演保安局局長鄧炳強。他指今早7時便從觀塘出發，表示十分享受飄色巡遊，直指「上年玩得好開心」。劉媽媽指，選擇「鄧炳強」這個角色是為了配合屋宇大維修這個社會觸目的事件，她希望透過這個造型提醒在進行大維修時須檢查清楚，以免再有悲劇發生。劉媽媽續指，飄色巡遊完結後就會離開長洲，讓兒子可以休息，所以不會觀看搶包山比賽。

今年4歲半的小朋友劉子航去年扮演警察，今年則「升職」扮演保安局局長鄧炳強。（蔡正邦攝）

今年4歲半的小朋友劉子航去年扮演警察，今年則「升職」扮演保安局局長鄧炳強。（蔡正邦攝）

鑑於今年的油價攀升，飄色巡遊亦有「加油員」新角色，扮演加油員的王若晴今年5歲半就讀幼稚園高班，雖然漫長的化妝令她感到不舒服，但她興奮表示十分開心參與飄色巡遊，因為「可以企喺上面」，她表示平日喜愛玩過山車及跳樓機，享受在高空的刺激感覺，現在充滿期待。

扮演加油員的王若晴今年5歲半。（蔡正邦攝）

扮演加油員的王若晴今年5歲半。（蔡正邦攝）

飄色巡遊職員表示，今年飄色巡遊的部分主題會回應社會時事，例如會有關大維修的主題，所以會有小演員扮演發展局局長寧漢豪及保安局局長鄧炳強，但主要是讚美的方向，因為官員近期亦做了不少工作；因應近期油價攀升，亦安排了小演員扮演中東油王及加油員；另外，亦有主題是今年備受關注的碰瓷黨，因此亦會扮演碰瓷黨及律師。

飄色巡遊職員表示，今年飄色巡遊的部分主題會回應社會時事。（蔡正邦攝）

飄色巡遊隊伍中，有小童扮演碰瓷黨。（鄭嘉惠攝）