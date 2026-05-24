神舟二十三號｜黎家盈太空人登艙前微笑比心　首先進入軌道艙

今日（5月24日）23時08分發射神舟二十三號載人飛船。神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。出發前，黎家盈在航天員登艙口準備就緒後，起身向鏡頭比心，接著手比手指公比讚，第一個進入軌道艙。



《香港01》全程直播⬇️ 神舟二十三號11時08分發射

直播｜神舟二十三號將啟航 黎家盈手比愛心後率先進入軌道艙

晚間8時15分，神舟二十三號乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員領命出征。三人向指令員及現場觀眾做自我介紹後，登車前往酒泉衛星發射中心發射塔架。

抵達發射塔架後，朱楊柱指令長宣布啟航，黎家盈喊出，「航天初心永不忘」，行前三人疊手共同打氣加油。自出發起，黎家盈便帶著燦爛的笑容，並不時和隊員溝通，態度從容。

在登艙口換鞋、綁航空手套等準備動作就緒後，黎家盈首個起身，微笑向鏡頭比心，接著比手指公比讚，第一個進入軌道艙。

黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。目前，神舟二十一號航天員乘組進駐空間站已超過200天，身心狀態良好，正在積極準備迎接即將到來的神舟二十三號航天員乘組。