黎家盈太空人｜首位港產載荷專家將升空　百人黃埔睇直播：好興奮

神舟二十三號載人飛船即將於今日（24日）晚上11時08分發射，首位港產女太空人黎家盈（43歲）作為載荷專家隨行升空，其他成員包括擔任指令長的飛行工程師朱楊柱及航天駕駛員張志遠。



黎家盈為港爭光，紅磡黃埔天地亦隆重其事，今晚10時至零時在美食坊以大電視進行直播，並會延長開放美食坊時間，讓市民一同收看首位港產女太空人的升空過程。晚上10時後，現場已經聚集過百名市民，大人細路手持國旗及區旗，等候升空一刻，眾人高叫口號：「支持家盈！加油！」有人則興奮稱「很期待，很興奮，等待這個振奮人心的時刻的到來！」



晚上10點前後，現場已經聚集過百名市民觀看直播，大人細路手持國旗及區旗，等候升空一刻，有市民興奮稱：「作為香港青年我（心情）比較激動！」」（羅日昇攝）

任職金融業的張先生稱，今天特意到場看直播，是因為想見證香港首位女太空人升空的歷史性時刻，此刻心情十分激動，認為是次升空十分有意義，亦希望與大眾一同留下美好回憶。他又特別提到黎家盈並非修讀航天或飛行員出身，證明了香港具備人才，在不同行業都能有所作為。

張生續稱，自幼對航天科技及技術有濃厚興趣，可惜因視力等身體原因未能圓夢。過去曾帶年幼的子女參觀香港太空館，上週末更專程帶他們到珠海的航空航天展館遊玩，被問到若子女長大後有意投身太空人行列，張先生表明會全力支持。他指，目前全球只有極少數國家能持續發射太空船及營運空間站，能成為航天員的機會極其罕見，是一件可遇不可求的事。

任職金融業的張先生稱，今天特意到場看直播，是因為想見證香港首位女太空人升空的歷史性時刻，此刻心情十分激動，認為是次升空十分有意義，亦希望與大眾一同留下美好回憶。（羅日昇攝）

本身任職建築設計的阮先生則興奮稱：「作為香港青年我（心情）比較激動！」他以前一直有關注嫦娥等航天任務，今次第一次有港產代表，認為是國家對香港的重視、認可及給予機會，令香港可對國家的航天事業加深認識。

他續稱，一個國家的發展離不開理工方面的科技進步，港產太空人更加拉近兩地的距離，且黎家盈港大博士、祖籍順德的背景，亦讓他感覺「好多關聯」，因其小朋友同是祖籍順德，知道可以此為目標，「對全香港青少年都係一個鼓舞嚟！」

本身任職建築設計的阮先生稱：「作為香港青年我（心情）比較激動！」他以前一直有關注嫦娥等航天任務，今次第一次有港產代表，是國家對香港的重視、認可及給予機會，令香港可對國家的航天事業加深認識。（羅日昇攝）

劉先生剛指，今天上午參與義工活動後，特意排開其他行程，下午便開始為此做準備，提早來到商場等待，心情既激動又興奮：「現在很期待，很興奮，等待這個振奮人心的時刻的到來！」

他指，作為香港市民，能親眼見證香港首位載荷專家兼首位女性航天員升空，感到無比激動與高興。他認為這項歷史性時刻對香港意義重大，不僅代表國家對香港的認可，同時這也為香港的年輕人帶來更多參與科研的機會，並能有效激發他們對航空航天領域的興趣。

劉先生稱，作為香港市民，能親眼見證香港首位載荷專家兼首位女性航天員升空，感到無比激動與高興。（羅日昇攝）

黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。黎家盈於1982年11月在香港出生，育有3名子女，祖籍廣東順德，持有香港大學碩士及計算機法證博士學位，入選航天員前任職香港警察資訊技術部門，職銜為警司。

她在2022年10月決定參與國家第四批航天員選拔，經過初選、複選、定選共3個階段，在2024年8月終於成為唯一來自香港的載荷專家，加入中國人民解放軍航天員大員，最後她再入選神舟二十三號任務乘組。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

神舟二十三號航天員，載荷專家黎家盈。（新華社）

行政長官李家超祝賀黎家盈代表香港，驕傲地參與國家航天任務，又感謝國家對香港特區信任，以及對香港創科人員的肯定和支持，稱充分體現國家對香港科技發展的高度重視和關心。李家超強調，香港一直積極貢獻國家航天工程，不同科研機構與大學踴躍參與航天科研項目，包括為國家的月球及火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，以及於太空進行空間搭載實驗等。

行政長官李家超早前與創新科技及工業局局長孫東、公務員事務局局長楊何蓓茵透過視像通話，為黎家盈打氣。（李家超 Facebook）

黎家盈母校何傳耀紀念中學昨日（23日）在校網發出公告，祝賀黎家盈成為首位在港出世的太空人。該校指，黎家盈在校就讀期間已展現優秀學術能力與堅毅精神，及後取得博士學位，並在警隊資訊技術部門貢獻所長，形容她是香港人才、國家棟樑的最佳見證。

神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。