黎家盈太空人｜特首辦揭盅隱藏3年女子背影　丈夫任路政署工程師

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】香港首位太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於今晚（24日）11時08分升空。翻查資料，黎家盈早在2023年6月已亮相，當時她與一班香港載荷專家候選人，與特首李家超會面，但因要保密，相片只見各人背面。李家超今早在社交平台發布日前與黎家盈視像通話的影片，終於揭盅，播出黎家盈正面樣貎，當日她就在其中。



黎家盈育有三名子女，她在影片中談到原來家人在受訓期間，也跟她在北京的生活，稱都很好，並說小朋友在北京讀書亦很開心。她在博士論文曾提到丈夫Anson Ho為她奉獻一切，資料顯示，Anson Ho也是公務員，任職路政署高級工程師 (品質管理)。



2023年黎家盈作為候選人與李家超會面

2023年6月，特首李家超與港產載荷專家候選人會面，當時因要保密，相片只見各人背面，圖中右邊的女子身份，終於揭盅。（李家超FB）

特首李家超2023年6月與港產載荷專家候選人會面，黎家盈已在其中，特首辦今日終播出黎家盈正面畫面。（李家超FB）

李家超2023年中與上京參加複選的載荷專家候選人會面

李家超曾於2023年6月，與十餘位香港載荷專家候選人會面，他們當時準備上京參加複選。李家超當時表示，國家首次在香港選拔載荷專家，體現了國家對香港科技界的高度重視和肯定，以及對香港作為國際創新科技中心的認同，這批候選人都是相關專業的精英，代表了香港的科研和創新力量。

2023年6月，特首李家超與港產載荷專家候選人會面，當時因要保密，相片只見各人背面，相信左邊第三位就是黎家盈。（政府新聞處）

2024年上京受訓前再會李家超

當時沒有公布候選人身份，會面照片亦只有候選人背面。特首辦今早公布她與李家超、創新科技及工業局局長孫東和公務員事務局局長楊何蓓茵透過視像通話片段，就加插了當日的會面過影片，出現了黎家盈大頭畫面。黎家盈在2024年7月將到北京受訓前，再與李家超在禮賓府見面。

黎家盈在2024年7月將到北京受訓前，再與李家超在禮賓府見面。（影片截圖）

曾言訓練最大挑戰是與子女分開 跟在北京讀書

現年43歲的黎家盈擁有港大哲學博士學位，亦是三孩之母。她昨日同李家超視像通話時，談到家人在北京的生活，稱家人都很好，小朋友在北京讀書亦很開心。

她早前接受傳媒訪問時，談到訓練中的最大挑戰，稱並非突破身體極限，而是需要與家人、尤其三名子女分開，開始訓練後，雖然可以電話聯絡，但不能身體接觸。

始終小朋友很需要身體接觸，可能你要抱一下他，和他一起擁抱談天，這樣對他們來說是一個很好的交流，但的確過來這邊，這個機會十分十分少。 黎家盈

「港產女太空人」黎家盈將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。（直播截圖）

博士論文致謝感激丈夫陪伴

黎家盈分別於2006年及2011年，獲得港大哲學碩士及博士學位，學術範疇是計算機科學。根據港大學術庫網頁，她在博士論文提出一個模型，分析如何在「BT種子」（BitTorrent，點對點網絡中的小型索引文件）散播早期識別發布者，以應對盜版問題。

在博士論文的致謝部份，黎家盈提及丈夫Anson Ho奉獻一切，陪伴她度過人生最困難的時期，形容論文沒有他「根本無法完成」。