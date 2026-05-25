黎家盈太空人｜小童睇直播興奮到O嘴　女孩：想做第2個香港太空人

43歲的港產女太空人黎家盈，作為「載荷專家」身份，於周日（24日）晚上11時08分隨神舟二十三號載人飛船升空。與此同時，紅磡黃埔天地美食坊以大電視進行直播，多名市民帶同年少子女，一同直擊首位港產女太空人的升空過程。



嚴氏一家到商場觀看直播。嚴女指感到好自豪，希望自己可以成為香港第二個太空人。(李家傑攝)

嚴氏一家為商場直播的座上客。嚴父在升空直播後表示，由於商場氣氛比較熱鬧，於是帶同子女到商場觀看直播。他認為，對於第一個香港人可以上太空，感到非常自豪。

其長女的感受亦與父親一樣，為黎家盈成功升空感到好自豪：「希望我可以好似『姐姐』咁，成為第二位香港嘅太空人」。至於較年少的弟弟，則不太懂表達自己，只覺得「睇得好開心」。嚴父最後亦補充：「希望仔仔女女都可以成為太空人啦!」

梁小朋友看直播後興奮到O嘴!(李家傑攝)

至於另一名年僅5歲，就讀K2的小朋友梁景天，由母親帶同到商場觀看升空直播。梁小朋友看完直播後，隨即展出一個興奮到「O嘴」的樣子，其母親見狀亦笑逐顏開。被問及觀看升空過程，梁小朋友直言「好興奮」，但被問到想不想做太空人，他就直言「唔想，因為會飛上去，好驚」。

梁小朋友指自己不敢做太空人。(李家傑攝)

載人飛船未升空前，商場位置已經聚集逾百名市民，分別手持國旗及區旗，等候升空一刻，高叫口號「支持家盈！加油！」有操普通話市民則稱「很期待，很興奮，等待這個振奮人心的時刻的到來！」搭正晚上11時08分，商場內「十、九、八、七、六、五、四、三、二、一」，神舟二十三號正式發射升空，商場內歡呼聲不斷、尖叫聲如雷貫耳。

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▼▼神舟二十三號載人飛船升空▼▼

神舟二十三號載人飛船升空。（直播截圖）