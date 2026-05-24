黎家盈太空人．有片｜直擊升空一刻　「支持家盈」響遍黃埔天地

首位港產女太空人黎家盈（43歲）作為載荷專家，今日（24日）晚上11時08分隨神舟二十三號載人飛船升空。黎家盈為港爭光，紅磡黃埔天地美食坊亦以大電視進行直播，吸引大批市民一同收看首位港產女太空人的升空過程。



未升空前，現場已經聚集逾百名市民，大人細路手持國旗及區旗，等候升空一刻，高叫口號「支持家盈！加油！」有操普通話市民則稱「很期待，很興奮，等待這個振奮人心的時刻的到來！」搭正晚上11時08分，商場內「十、九、八、七、六、五、四、三、二、一」，神舟二十三號正式發射升空，商場內歡呼聲不斷、尖叫聲如雷貫耳。

搭正巴上11時08分升空一刻，黃埔天地歡呼聲不斷。（羅日昇攝）

早前不同市民受訪時，均為首位港產女太空人升空而感到雀躍。張先生自幼對航天科技及技術有濃厚興趣，惜因視力等身體原因未能圓夢。他表明子女長大後若有意投身太空人行列，會全力支持。

任職建築設計的阮先生則興奮稱：「作為香港青年我（心情）比較激動！」認為是國家對香港的重視、認可及給予機會，「對全香港青少年都係一個鼓舞嚟！」劉先生心情既激動又興奮，稱能親眼見證香港首位載荷專家兼首位女性航天員升空，感到無比激動與高興。

▼▼神舟二十三號載人飛船升空▼▼

神舟二十三號載人飛船升空。（直播截圖）

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晚上10點前後，黃埔天地聚集過百名市民觀看直播，大人細路手持國旗及區旗，等候升空一刻，有市民興奮稱：「作為香港青年我（心情）比較激動！」」（羅日昇攝）

黎家盈作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。黎家盈於1982年11月在香港出生，育有3名子女，祖籍廣東順德，持有香港大學碩士及計算機法證博士學位，入選航天員前任職香港警察資訊技術部門，職銜為警司。

她在2022年10月決定參與國家第四批航天員選拔，經過初選、複選、定選共3個階段，在2024年8月終於成為唯一來自香港的載荷專家，加入中國人民解放軍航天員大員，最後她再入選神舟二十三號任務乘組。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

神舟二十三號航天員，載荷專家黎家盈。（新華社）

行政長官李家超祝賀黎家盈代表香港，驕傲地參與國家航天任務，又感謝國家對香港特區信任，以及對香港創科人員的肯定和支持，稱充分體現國家對香港科技發展的高度重視和關心。李家超強調，香港一直積極貢獻國家航天工程，不同科研機構與大學踴躍參與航天科研項目，包括為國家的月球及火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，以及於太空進行空間搭載實驗等。

行政長官李家超早前與創新科技及工業局局長孫東、公務員事務局局長楊何蓓茵透過視像通話，為黎家盈打氣。（李家超 Facebook）

黎家盈母校何傳耀紀念中學昨日（23日）在校網發出公告，祝賀黎家盈成為首位在港出世的太空人。該校指，黎家盈在校就讀期間已展現優秀學術能力與堅毅精神，及後取得博士學位，並在警隊資訊技術部門貢獻所長，形容她是香港人才、國家棟樑的最佳見證。

神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。