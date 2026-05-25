搶包山｜包山后龔子珊衛冕成功　祝太空人黎家盈好好享受旅程

5月24日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，佛誕翌日凌晨0時0分在長洲進行搶包山決賽，緊張的3分鐘比賽迅速完結。包山王再次由「包山王中王」郭嘉明獲得，將紀錄推出11屆。



包山后則由龔子珊衛冕，是她第四次奪女子組冠軍。適逢港產太空人黎家盈隨這一晚坐上神舟二十三號升空，龔子珊形容「佢升空，我就搶包山」，祝願她平平安安，好好享受太空旅程。



2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山后」龔子珊成功衛冕。她指六屆「包山后」黃嘉欣比賽時就在她旁，形容今年的比賽是競爭最大的一年。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山后」龔子珊成功衛冕。她說今次比賽的心態便是要比黃嘉欣更快。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山后」龔子珊以760分成功衛冕，未來會繼續參加。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨0時0分開始，12名健兒爭奪包山王及包山后寶座。1號為冧莊包山王的郭嘉明，5號為成功衛冕包山后龔子珊。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨0時0分開始，12名健兒爭奪包山王及包山后寶座。1號為冧莊包山王的郭嘉明，5號為成功衛冕包山后龔子珊。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨0時0分開始，12名健兒爭奪包山王及包山后寶座。1號為冧莊包山王的郭嘉明，5號為成功衛冕包山后龔子珊。（鄧倩螢攝）

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2023年包山王鍾玉川未能成功落地被DQ

一年一度的長洲搶包山決賽在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，踏正凌晨0時0分，文化體育及旅遊局副局長劉震敲鑼，九男三女健兒隨即攀上包山，眾選手均向包山頂進發，目標是取到最高分數的9分包。他們要在3分鐘內，鬥搶得最多分數的平安包，並在限時前落到地，否則會被DQ（取消資格）。

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，嘉賓與12名男女健兒一同合照。（鄧倩螢攝）

最快登頂的是十屆「包山王」、1號的郭嘉明。3分鐘的賽事時間結束時，2023年包山王鍾玉川未能成功落地，被取消資格。

今屆「包山后」是上屆的「包山后中后」龔子珊，得分為760分。至於「包山王」，則為上屆「包山王中王」郭嘉明，得分為999分。此外，男子組亞軍為郭俊賢，得分為853分；男子季軍則為黃志傑，得分為742分。「袋袋平安獎」由馬學銘奪得，他取得177個包（不計分數），為所有選手中最多。

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山王」郭嘉明以999分，得到他的第11個包山王獎座。他說每年都覺得只要能參與到比賽便很開心，沒有在乎輸贏。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山王」郭嘉明以999分，得到他的第11個包山王獎座。他說汲取以往被DQ的經驗，聽到大會說僅剩一分鐘時，即急不及待要準備落地。（鄧倩螢攝）

郭嘉明指天氣熱影響狀態 最後一分鐘急不及待即準備落地

郭嘉明表示，每年都覺得只要能參與到比賽便很開心，沒有在乎輸贏。他說，在晚上10時到場時，仍感到狀態良好，惟天氣較熱，其後精神狀況相對而言受到影響。

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨0時0分開始，12名健兒爭奪包山王及包山后寶座。12號鍾玉川未能在限時內着地而被DQ。（鄧倩螢攝）

郭嘉明又說，汲取以往被DQ的經驗，聽到大會說僅剩一分鐘時，即急不及待要準備落地。對於鍾玉川被DQ，他認為這是每個選手均有可能遇到的問題，形容對方是一位強勁的對手，「一開始同佢鬥快上去，但可能落黎既時間唔好彩拿捏得唔好，其實大家都有機會出現同樣情況」，相信鍾有經驗後，下次會更好。

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，男子組冠軍郭嘉明（左）從文體旅局副局長劉震手上領取冠軍獎座，為他的第11個包山王獎座。（鄧倩螢攝）

龔子珊：心態是要快過黃嘉欣更快到頂

龔子珊示今年是自己參加搶包山比賽11年來競爭最激烈的一年，亦是她連續第三年奪冠，感動十分開心，未來亦會繼續參加搶包山比賽，挑戰自己。不過她是十分驚險，幾乎在最後一刻才成功着地。

她表示，六屆「包山后」黃嘉欣比賽時就在她旁，形容今次的比賽是歷年來最激烈的。她又說，由底到頂，抱着的心態都是要較黃嘉欣更快到頂，「因為嘉欣都係一個好快嘅攀爬者，你見佢一路同我都係膊頭掂膊頭咁，如果我慢過佢一步，我就會攞少好多包。」

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山后」龔子珊從長洲太平清醮值理會主席翁志明手上取得女子組冠軍獎座。（鄧倩螢攝）

港產太空人黎家盈這一晚也首度執飛，隨神舟二十三號升空。龔子珊表說：「佢升空，我就搶包山」，祝願黎平平安安上去，平平安安落地，好好享受太空旅程。

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，「包山后」龔子珊（右二）以760分成功衛冕，未來會繼續參加。（鄧倩螢攝）

2026年長洲太平清醮搶包山比賽在5月25日凌晨舉行，頒獎完畢業，包山上發放煙火，為今年活動劃上句號。（鄧倩螢攝）