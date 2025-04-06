長洲搶包山｜包山后「鬥弱」　龔子珊：休息年　黃嘉欣：產後復出

一年一度的長洲搶包山決賽將於5月5日佛誕假期深夜舉辦。200名參加者今日（6日）先參加訓練日，以應對下周的選拔賽，多名「包山王」、「包山后」都有參與。



無獨有偶，兩位曾奪「包山后」的參賽者黃嘉欣及龔子珊分別稱因休息年及生育，體能不如昔日好，目標入圍及完成比賽。多屆「包山王」郭嘉明則表示，有八、九成把握入圍，但有一定壓力。



參加長洲太平清醮搶包山選拔賽的選手，200名健兒4月6日參加訓練日。(廖雁雄攝）

「搶包山訓練」今日於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，今年有200位參加者，分別為118名男選手及82位女選手。搶包山選拔賽將於本月13日舉辦，將挑選12位選手參與5月5日深夜的決賽。

上屆「包山后」龔子珊表示，因今年是休息年，整年無特別強度訓練，現時體能為高峰期七成，爬包山時有點吃力。（廖雁雄攝）

2024年「包山后」龔子珊表示，因今年是休息年，整年無特別強度訓練，現時體能為高峰期七成，爬包山時有點吃力。(廖雁雄攝）

龔子珊：現時體能為高峰期七成

上屆「包山后」龔子珊表示，因今年是休息年，整年無特別強度訓練，現時體能為高峰期七成，爬包山時有點吃力。她說由於上年獲得冠軍，現時有些少壓力，「但會盡力，平常心（去做）」，目標是入圍決賽。

2024年「包山后」龔子珊表示，因今年是休息年，整年無特別強度訓練，現時體能為高峰期七成，爬包山時有點吃力。(廖雁雄攝）

黃嘉欣帶9個月大兒子觀看

另一位「包山后」黃嘉欣於上年誕下一子，她稱由於剛生育約9個月，體能還未恢復，直言「試爬完後有些喘氣」，覺得體能比往年差，參賽目標為順利完成。

「包山后」黃嘉欣說產後體能還未恢復，直言「試爬完後有些喘氣」。（廖雁雄攝）

黃嘉欣產後復出，她說照顧嬰兒難過搶包山，希望日後可以與小朋友齊齊爬包山，「之前都係胎教小朋友，依家就睇佢現場為我打氣。」

黃嘉欣帶9個月大兒子觀看，她說照顧嬰兒難過搶包山，希望日後可以與小朋友齊齊爬包山。（廖雁雄攝）

「包山王」郭嘉明：竹枝較闊及滑 需更用力

多屆「包山王」郭嘉明今年亦參賽，他認為是次包山比往日難爬，竹枝較闊及滑，需更用力。問及是否有壓力及狀態如何，「年年都有壓力，現時狀態有八九成可入圍」，希望能做好自己。

上屆「包山王」葉建文則表示，竹架年年都是同一位師傅紮，模樣都差不多，惟竹子粗幼有變。他說每年參賽是為了與朋友相聚，「有無獎無所謂」，冀進入決賽。

記者今日曾試爬包山，發現包山竹面較闊，竹子與竹子間的縫隙窄，較難尋找腳部支點。