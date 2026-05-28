消防處指物聯網火警系統運作理想　全港6層或以下舊樓可選安裝

消防處今年1月至3月推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在全港10幢6層或以下舊樓安裝系統，如偵測到火警會即時通報消防處。處方今日（28日）表示，計劃運行情況理想，期間系統在線率達100%，無火警誤鳴。



消防處已陸續向全港3600幢目標樓宇發信，指樓宇如安裝「系統」及手提滅火筒，就不必再安裝傳統的消防喉轆和手動火警警報系統，工程費用可節省約40萬。



消防處表示，「物聯網火警偵測系統」先導計劃成效良好，期間系統在線率達100%，無火警誤鳴。（賴卓盈攝）

消防指先導計劃結果理想 沒火警誤鳴

消防處今年消防處在今年1月至3月推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在全港10幢6層或以下舊樓的單位及公共地方安裝火警偵測器，若偵測到指定程度的一氧化碳及濃煙，會在60秒內自動通報消防處，從而調動人員到現場。

消防處指，系統可做到全天候實時監測，有助及早發現火警。若有人關閉偵測器，系統會發出通知。

處方表示，先導計劃成效良好，期間系統在線率達100%，99.95%部件有效運作，亦沒發生火警誤鳴。消防處在10個參與計劃的樓宇進行實火測試，發現系統通報火警的時間均理想，消防人員亦在預期時間內撲滅火種。

接納將新系統作為樓宇消防替代方案

根據《消防安全（建築物）條例》，6層樓或以下舊樓以往必須安裝消防喉轆和手動火警警報系統，惟有關系統依賴市民手動通報，安裝時間亦較長，達1至2年，工程費用亦達約60萬。

處方上月底向全港約3600幢6層以下的舊式樓宇發信，指接納樓宇安裝「系統」及每層提供2個手提滅火筒，作為替代方案。消防處指，新系統能自動和手動偵測火警，安裝時沒有結構和空間限制，工程時間只需2星期，費用為約20萬，比原先方案便宜約40萬元。

處方稱，暫時不會硬性規定樓宇安裝新系統，又指計劃受業主歡迎，現已收到6宗申請，將會研究可否應用至7層或以上樓宇。