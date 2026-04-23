宏福苑聽證會｜消防處長楊恩健明日出席作供　為最高級出席官員

大埔宏福苑大火獨立委員會明日（24日）舉行第19場聽證會。獨立委員會網站公布明日出席作供證人，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華、消防處處長楊恩健。



翻查資料，楊恩健為現時出席的證人當中，最高級的政府官員。至於鄧榮華則是大火當日的第五任現場指揮官，他在當日下午6時22分，將火警升為五級。



2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

截至明日，委員會共傳召3個政府部門共19名部門代表作供，包括消防處14人、勞工處3人及警務處2人

不計消防處處長楊恩健，職級最高官員為今天作供的消防處副處長（行動）陳慶勇，其次是消防處助理處長（消防安全）翁錦雄、消防處助理處長（牌照及審批）姜世明、消防處助理處長（新界北）鄧榮華。

消防處處長楊恩健交代去年11月26日交代宏福苑大火事件。（資料圖片/梁偉權攝）

+ 2