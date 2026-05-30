控煙｜湯修齊促規管「火車頭」　人煙密或學校一帶劃大範圍禁煙區

每年5月31日為「世界無煙日」，周六（30日）舉行「世界無煙日2026暨無煙運動日」啟動禮，呼籲社會各界支持加強控煙措施，攜手推動邁向無煙香港，並號召全港市民周日（31日）穿上運動服，參與連續第6年舉辦的「無煙運動日」。香港吸煙與健康委員會委員會主席湯修齊表示，本港吸煙率創下歷史新低8.5%，可見控煙工作的成效，期望政府盡快落實短期控煙措施，並盡快檢視中、長期措施的時間表，並建議人煙稠密或較多長者及學生出現的地區，劃為大範圍禁煙區。



來自社會各界的嘉賓呼籲大眾拒絕煙草，推動建立無煙香港。（香港吸煙與健康委員會圖片）

來自社會各界的嘉賓呼籲大眾拒絕煙草，推動建立無煙香港。（香港吸煙與健康委員會圖片）

世界衞生組織將每年5月31日訂為「世界無煙日」，希望引起全球對煙草流行及其致命影響的關注，香港吸煙與健康委員會每年均會舉辦宣傳推廣活動，周六（30日）舉行「世界無煙日2026暨無煙運動日」啟動禮，呼籲社會各界積極支持各項加強控煙措施，攜手推動邁向無煙香港。

去年逾2.7萬宗攜帶超過免申報上限香煙入境的個案

海關關長陳子達致辭時表示，去年逾2.7萬宗攜帶超過免申報上限香煙入境的個案，又指去年政府徵得的煙草稅收約40多億元，雖然佔政府總稅收不足1%，但也是不少的數目。他說︰「若香港禁煙政策非常成功，最終將香港煙民數字降到零，特區政府非常樂意不徵收任何煙草稅。」

海關關長陳子達致辭時表示，去年逾2.7萬宗攜帶超過免申報上限香煙入境的個案。（香港吸煙與健康委員會圖片）

委員會主席湯修齊指，本港需要建立全面且多管齊下的控煙藍圖及時間表。（香港吸煙與健康委員會圖片）

湯修齊籲人煙稠密地區劃為大範圍禁煙區

委員會主席湯修齊表示，本港吸煙率創下歷史新低8.5%，可見控煙工作的成效，而控煙策略公眾諮詢及《2025年控煙法例（修訂）條例草案》， 亦引起社會關注，增加吸煙人士戒煙的動機。他期望政府盡快落實所有短期控煙措施，檢視中、長期措施的時間表，並建議人煙稠密或較多長者及學生出現的地區，劃為大範圍禁煙區，以規管「火車頭」。

湯修齊強調，煙草商不斷利用不同手段企圖誘惑市民、特別是年輕一代落入煙癮陷阱，面對誘惑，各界必須更堅定地推進控煙工作，重申控煙政策主要目的為保障公眾免受煙草危害，相信透過政府的努力和社會的支持，能逐步實現無煙香港的願景。

嘉年華設有無煙遊戲攤位。（香港吸煙與健康委員會圖片）

嘉賓到訪多個戒煙服務機構攤位，為戒煙人士打氣。（香港吸煙與健康委員會圖片）

醫管局行政總裁李夏茵與學生對談講解加味煙危害

香港吸煙與健康委員會由2012年起舉辦「無煙Teens精英計劃」，今年優勝隊伍為新界鄉議局元朗區中學，醫管局行政總裁李夏茵今日獲邀與該校同學對談，闡述吸煙、特別是加味煙的危害，以及對無煙世代的期盼。

另外藝人孫慧雪亦分享如何鼓勵家人戒煙和無煙家庭對孩子的好處，並現場示範伸展運動，鼓勵非吸煙人士以運動陪伴煙民適應退癮不適，展示運動的益處及戒煙致勝的心得。

香港吸煙與健康委員會由2012年起舉辦「無煙Teens精英計劃」，今年優勝隊伍為新界鄉議局元朗區中學，醫管局行政總裁李夏茵今日獲邀與該校同學對談。（香港吸煙與健康委員會圖片）

醫務衞生局副局長范婉雯醫生指，政府正積極落實新一階段控煙策略，保障市民健康。（香港吸煙與健康委員會圖片）

號召港人5月31日穿上運動服參與無煙運動日

委員會以「識破煙草誘惑 凝聚無煙力量」為主題，舉辦宣傳推廣活動，同場設嘉年華，號召全港市民在5月31日穿上運動服，參與連續第6年舉辦的「無煙運動日」，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵煙民做運動戒煙，提高戒煙的成功率。

嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊等提升參加者對煙草禍害、戒煙及控煙工作的認識。