禁煙｜教育界籲從審美習慣宣傳加味煙禍害　支持研「終身禁煙令」

香港最新吸煙率降至8.5%歷史新低，但未達政府去年訂立7.8%的目標。教育界立法會議員鄧飛今日（28日）在電台節目表示，年輕一輩較多吸食加味煙，估計是誤以為較有型及時尚，因此如只依書直說地宣傳禁煙，效果或不足，他認為學校的禁煙教材要針對年輕人審美習慣，強調加味煙的危害。



鄧飛亦同意參考其他地方做法，禁止特定年齡以下人士購買煙草產品，明白會增加執法部門工作壓力，認為在訂立相關法例的時間表後，亦要參考其他國家及地區法例的執行。



政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。（資料圖片）

英國月前通過新的禁煙法案 2009年起出生者在當地終身不得購煙

英國月前通過新的禁煙法案，其中包括永久禁止商店向2009年起出生者賣煙，意味2009年起出生者在當地終身不得購煙。

吸煙與健康委員會指吸煙率跌可見控煙成效 籲所有地方禁擁電子煙機

香港方面，衞生署昨日（27日）公布的數字顯示，本港去年吸煙率為8.5%，較2023年9.1%有明顯下降。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日在港台節目表示，吸煙率下降可見控煙工作成效，例如在2023至2024年曾連續兩年調高煙草稅，去年通過「控煙十招」的部份法例亦已經實施，但部份仍有待立法會通過，呼籲立法會盡快通過相關法例，包括禁止薄荷味加味煙，及在所有地方禁止擁有電子煙機及煙彈等。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，吸煙率下降可見控煙工作成效。（資料圖片/黃浩謙攝）

鄧飛：青少年或誤以為吸食加味煙是較有型及時尚

調查顯示近四成煙民有吸食加味煙，主要為女性和年輕煙民。鄧飛在同電台節目表示，年輕人較多吸食加味煙，估計是青少年誤以為是較有型及時尚，亦誤解加味煙危害較傳統煙少。

鄧飛指，如學校單純依書直說，宣傳禁煙訊息的效果不足，認為學校的禁煙教材要針對年輕人的審美習慣，強調加味煙的危害，全社會亦應培養出禁煙的氣氛。他同意，參考其他國家及地區做法，禁止特定年齡以下人士購買煙草產品，訂立相關法例的時間表後，亦要參考其他國家及地區法例的執行情況。