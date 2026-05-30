禁煙｜盧寵茂指下階段管控加味物質　繼續考慮立法規管「火車頭」

4月30日起全港禁電子煙，違者將被定額罰款3,000港元。醫務衞生局局長盧寵茂今日（30日）在電台節目中，形容電子煙是「糖衣毒藥」，政府下階段將針對加味物質作出管控。他又指，本港最新吸煙率已跌至8.5%，而因應世界衞生組織將吸煙率降至7.8%的目標延後3年，本港仍有充足時間。



4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧寵茂在商台節目《政經星期六》中表示，電子煙的設計包裝色彩繽紛，外形像塑膠玩具，「我相信數歲小孩見到，必定會拿來玩，因為它很吸引」。他續說，電子煙普遍加入了士多啤梨、蘋果、橙等水果口味，具有香氣，形容是「糖衣毒藥」。他指，政府下階段將針對加味物質作出管控。

盧寵茂接着說，數據顯示，約70%吸煙青年人的「第一啖煙」，均是接觸加味的電子煙或傳統煙，隨後會持續吸食。而吸食加味煙草產品的女性比例甚高。盧寵茂提到，部份年輕女性誤以為吸煙有助減肥，重申是失實及非正當的方法。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/廖雁雄攝）

至於社會關注及要求立法規管邊行邊食煙的「火車頭」行為，他指，政府則會繼續考慮。

下月是「戒煙月」，盧寵茂表示，全港300間社區藥房或地區康健中心將免費派發戒煙貼，減輕煙民在戒煙期間因煙癮產生的身體不適。針對年輕吸煙群體，政府與香港大學合作研發了採用人工智能技術的「智聊戒」AI戒煙輔導服務。