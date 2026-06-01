港燈推住宅電動車按時段收費　深夜清晨充電享回扣　其餘時段加收

港燈宣布推出住宅電動車按時段電價收費機制，即日（1日）起接受申請。用戶在深夜至早上的「超低谷時段」及「低谷時段」，於住所停車充電，每度用電可獲回扣。如果在每日早上8時至晚上11時的「高峰時段」充電，每度電則會額外收取18.7仙。



港燈宣布推出住宅電動車按時段電價收費機制，不同時段為電動車充電將有回扣或收取額外費用。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

港港燈宣布推出住宅電動車按時段電價收費機制，不同時段為電動車充電將有回扣或收取額外費用。（資料圖片）

港燈指，由6月1日起，在居所停車場為電動車充電的港燈客戶，可以透過港燈「網上通」平台，申請採用新推出的「住宅電動車按時段電價」收費機制。申請成功後，於不同時段充電可享有回扣或需支付額外費用。

晚上11時至翌日早上6時充電有回扣

用戶若在每日凌晨2時至清晨6時的「超低谷時段」，於居所的停車場為電動車充電，每度電可獲回扣18.7仙。清晨6時至早上8時，以及每晚11時至凌晨2時的「低谷時段」，每度電回扣9.3仙。

朝8晚11充電 每度電額外收18.7仙

每日早上8時至晚上11時的「高峰時段」，每度電則會額外收取18.7仙。港燈指，客戶可透過電動車或充電裝置的預設功能，靈活設定電動車在非高峰時段充電。

港燈客戶服務總經理梁偉堅表示，今次推出住宅電動車按時段電價收費機制，為用戶提供更靈活便捷、在居所的充電選擇，同時鼓勵客戶調整充電習慣，更有效管理能源成本，紓緩用電高峰時段的電網負荷，助力港燈提升供電系統的整體運作效率及成本效益，同時亦有助加快香港邁向智慧及低碳交通。