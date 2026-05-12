電動車一換一｜3、4月出牌量按年升2.8倍　BYD、廣汽埃安輪流稱王

電動私家車「一換一」計劃已於3月31日完結，惟2月25日限期前落訂的車輛，即使首次登記日期在3月31日後，仍可享稅務優惠。運輸署數字顯示，3月、4月全港共有逾過17,000架新登記電動私家車，較去年同期升近2.8倍。



對上兩個月，比亞迪（BYD）及廣汽旗下廣汽埃安（GAC AION）分別是當月單月「新登記王」，惟兩個月合計，美國品牌Tesla仍居首。車型方面，比亞迪ATTO 2期內佔最多，有1,586架，多第二位的Tesla Model Y RWD版43架。



2026年2月25日，新一份《財政預算案》公布電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃不會延續，晚上九龍灣比亞迪車行人潮如鯽，不少人趕「免稅尾班車」。（資料圖片／林振華攝）

2026年2月25日，新一份《財政預算案》公布電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃不會延續，晚上九龍灣比亞迪車行人潮如鯽，不少人趕「免稅尾班車」。（資料圖片／林振華攝）

電動車一換一計劃在3月31日告終，「死線」前後兩個月，Tesla是最多新登記車的車廠。（Tesla香港 Inatagram 圖片）

3月底「死線」來臨前增多 兩月共17,258架電動私家車首次登記

運輸署數字顯示，2025年大部份月份的電動私家車首次登記數字維持在4,000輛以下，僅12月有5,156輛。而在今年3月底的「死線」來臨前，訂車及現貨車銷售明顯增多，3月首次登記數為9,150輛，4月則因訂車陸續到港，令數字即使稍為回落但仍處高企，有8,078輛。總計兩個月共有17,258架電動私家車首次登記，較去年同期升2.78倍。

3月比亞迪成「新登記王」 4月GAC AION稱王 兩月計Tesla最多

3月新登記電動私家車中，比亞迪（BYD）佔最多，達1,765架，當中ATTO 2有1,495架，是當月最多新登記的車型。其次為Tesla，有1,675架，有811輛為Model Y RWD版，亦是第二多的車型。第三多的製造商為廣汽埃安（GAC AION），各車型共有951架。東風Nammi VIGO Pro則是第三多的車型，有665架。

2026年2月25日，新一份《財政預算案》公布電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃不會延續，有市民下午到紅磡廣汽埃安車輛展銷場買車。（資料圖片／黃寶瑩攝）

2026年2月25日，新一份《財政預算案》公布電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃不會延續，有市民下午到紅磡廣汽埃安車輛展銷場買車。（資料圖片／黃寶瑩攝）

至於4月，頭三大車廠僅名次有變，依次為廣汽埃安、Tesla、比亞迪，分別有1,596、1,389、871架。最多新登記車型為Model Y RWD版，有732架，其次為豐田（Toyota）BZ3X，有551架，比亞迪Sealion 7則有485架。

總計「死線」前後兩個月，Tesla是最多新登記車的車廠，共有超過3,000架車「出牌」，分別拋離比亞迪、廣汽埃安逾400架及逾500架。最受歡迎車款為1,586架的比亞迪ATTO 2，「險勝」第二的Tesla Model Y RWD版43架。值得一提的是，Tesla Model Y仍有Long Range等版本，若計及全部版本，Tesla Model Y仍是三、四月「電動車王」。