電動車一換一告終｜運輸署：3月共接13500宗申請 已處理當中85%
撰文：林遠航
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電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃已於3月31日屆滿。運輸署表示，計劃實施的最後一個月，共接獲約13,500宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大增逾三倍。截至4月底，署方已處理當中約85%的申請，其餘預計將於本月中陸續完成。
3月「一換一」申請大增超過3倍 運輸署人員開OT審批
運輸署表示，今年3月接獲約13,500宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍。署方已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序處理，並嚴謹核實申請。
截至4月底，已處理當中約85%的申請，其餘主要於3月下旬遞交的申請，預計將於本月中陸續完成處理。
署方強調，所有在3月31日或之前收到的合資格電動私家車首次登記申請，仍可享有首次登記稅寬減。如申請獲批，將交由本地註冊分銷商／註冊進口者安排車輛進行首次登記手續。市民如有查詢，可致電1823或運輸署香港牌照事務處。
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