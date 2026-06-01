首創置業時任副總經理涉貪2500萬澳元　其父親亦涉勾當遭廉署起訴

廉政公署早前起訴首創置業一名時任副總經理及其母親，指他們涉嫌向一名澳洲商人收取2500萬澳元（約1.41億港元）賄款，從而投資與該名商人有關的多個項目。廉署經進一步調查後，再落案起訴該副總經理的父親，控告他涉嫌參與有關貪污勾當。



廉署落案起訴吳祖皇，控告他兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。（資料圖片）

3名被告分別為77歲吳祖皇、其75歲妻韓尚敏和46歲兒子吳為。吳為是已退市「 首創置業股份有限公司」時任副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。

案情指出，吳祖皇、韓尚敏及吳為涉嫌於2014年至2021年，一同向一名澳洲商人接受2,200萬澳元賄款（約1.24億港元）及一項投資機會合約獲利約300萬澳元（約1690萬港元），吳為因此在業務上優待該澳洲商人及與其有聯繫的公司，包括投資與其有關的多個地產發展項目，總值約8.2億澳元（約46.1億港元）。

吳為和韓尚敏早前被廉署控以一項串謀使代理人接受利益罪名。案件星期三在東區裁判法院再提訊。廉署今日再落案起訴吳祖皇，控告他兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。他獲廉署准予保釋，案件周三（3日）在東區裁判法院提訊。