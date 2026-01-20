胡英明晤澳門廉政公署代表　探討深化反貪合作　提升協同效應

香港廉政專員胡英明周二（20日）接待到訪的澳門廉政專員歐陽湘、澳門廉政公署（澳廉）多位人員，以及澳廉人員紀律監察委員會多位代表，探討深化雙方反貪合作，發揮協同效應，積極推動港澳兩地的廉政建設發展。



圖為2026年1月20日，副廉政專員兼執行處首長丘樹春向澳廉代表團講解展覽廳設施。（廉政公署圖片）

胡英明與歐陽湘、澳廉人員紀律監察委員會主席王禹等代表團成員，就兩地最新反貪工作交流經驗和心得。胡英明表示，澳廉一直是香港廉署的戰略夥伴，在「一國兩制」的優勢下，澳廉積極支持由他擔任主席的「國際反貪局聯合會」工作，以及香港廉署轄下香港國際廉政學院的交流和培訓。雙方日後將進一步提升協同效應，一同「揚帆出海」，發展不同合作模式，為國家發展作出貢獻。

歐陽湘指出，今次雖然是其2024年底履新後首次到訪香港廉署，但雙方多年來在不同領域維持緊密合作，2025年更首次與香港廉署一同派員到訪巴西，為當地提供反貪培訓。她期待雙方未來繼續拓展更廣泛的交流平台，共同提升兩地廉政發展。

圖為2026年1月20日，香港廉政專員胡英明陪同澳廉代表團參觀「一九七四」咖啡廳。（廉政公署圖片）

同行的澳廉人員紀律監察委員會多名代表讚揚香港廉署的反貪工作，並以創新手法推動廉政發展，成效顯著。到訪期間，代表團亦參觀了香港廉署「一九七四」咖啡廳、展覽廳、學院及各項設施。