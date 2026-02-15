廉政公署「反貪專業文憑｣46名學員畢業　3月展開新一輪人才招聘

廉政公署ICAC今日（15日）52周年，新一批完成「反貪專業文憑｣入職課程的46名學員，周六（14日）出席畢業典禮，將正式投入廉署不同崗位工作。廉署公布，將於3月展開新一輪人才招聘，已展開一系列的宣傳工作，包括參與教育及職業博覽，並將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。



廉政公署新一批完成「反貪專業文憑｣入職課程的46名學員，2月14日出席結業典禮。（廉政公署提供圖片）

署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思在「反貪專業文憑｣結業典禮上致辭。（廉政公署提供圖片）

在周六的結業典禮，由廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思主禮，並由執行處處長(政府部門)蔡樹強頒授畢業證書，46名學員將正式投入廉署不同崗位工作，積極貢獻香港、國家以至國際社會。

廉署表示，「反貪專業文憑｣入職課程為期22個星期，已獲資歷架構認可為第5級別課程，程度相等於學士學位水平，旨在為學員提供必要的知識、技能和能力，有效和專業地打擊香港的貪污問題。

「反貪專業文憑｣入職課程內容涵蓋國家、香港及海外反貪法制、廉署職能、反貪法例及執法程序、調查及搜証蒐證技巧、電腦鑑證、財務調查、槍械使用及體能訓練、防貪策略、反貪教育及宣傳等。

廉署將於3月展開新一輪人才招聘，早前參加教育及職業博覽。（廉政公署提供圖片）

廉署表示，銳意透過「一體化招聘 全方位培訓」，打造一支高效精銳的反貪隊伍，在執法、預防、教育及國際廉政建設均全力以赴，不斷提升實力。廉署將於3月展開新一輪人才招聘，為配合招聘，已展開一系列的宣傳工作，包括出席教育及職業博覽，並將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。

廉署提醒有志與廉署並肩延續反貪使命的人士，密切留意廉署最新動態。

廉署將於3月展開新一輪人才招聘，將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。（廉政公署提供圖片）

廉署將於3月展開新一輪人才招聘，將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。（廉政公署提供圖片）