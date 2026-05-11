退伍軍人病｜一周錄7宗社區感染個案　病人分布5區　全屬散發個案

衞生防護中心今（11日）表示，過去一星期錄得7宗退伍軍人病個案，涉及6男1女，年齡介乎51至93歲，全部屬社區感染，患者居住地區包括東區、黃大仙區、油尖旺區、葵青區及觀塘區。衞生防護中心初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心今（11日）表示，過去一星期錄得7宗退伍軍人病個案，涉及6男1女，年齡介乎51至93歲，全部屬社區感染。（資料圖片／盧翊銘攝）

六男一女患者年齡介乎51至93歲

衞生防護中心表示，在5月3日至9日期間有7宗退伍軍人病新個案，涉及六男一女，年齡介乎51至93歲，全部屬社區感染，有4名患者分別居住東區及黃大仙區，其他患者則居於油尖旺區、葵青區及觀塘區。七名患者中，有六名是長期病患。

今年暫錄得46宗退伍軍人病個案

截至5月9日，今年錄得46宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。中心提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

中心指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等因素，可能增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。