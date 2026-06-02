80共創明Teen學員及友師參觀恒基Central Yards項目了解創新科技

恒基兆業地產日前特別舉辦一連兩場「探索Central Yards」活動，招待約80位「共創明Teen計劃」學員及友師，向他們介紹集團中環新海濱旗艦項目Central Yards的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與活動的年輕人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。



「共創明Teen計劃」友師及學員在專人帶領下參觀Central Yards臨時行人通道，了解其設計特色及藝術元素。（恒基地產圖片）

嘉賓聯同參與活動的友師及學員，於興建中的Central Yards前合照。（恒基地產圖片）

參與的學員及友師於當日更參觀了Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的臨時行人通道，並由專人介紹通道的設計特色與藝術元素，讓參加者進一步認識項目的規劃理念。

恒基表示，有學員對Central Yards採用的實時監控巡邏機械狗表現濃厚興趣。

參與學員專心聆聽工作人員的講解，了解Central Yards的項目特色。（恒基地產圖片）

學員對Central Yards採用的實時監控巡邏機械狗表現濃厚興趣。（恒基地產圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，衷心感謝恒基地產為「共創明TEEN」學員及友師提供寶貴機會，讓他們親臨世界級地標項目的施工現場，了解大型工程在施工安全及科技應用等方面的實踐。他表示，期望學員藉此加深對建築及工程行業的認識，並希望鼓勵更多有志的本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入新力量。

勞工及福利局局長孫玉菡於活動上致辭，勉勵年輕人。（恒基地產圖片）

恒基地產執行董事黃浩明說，年輕人是社會的未來，培育他們開闊眼界、增強自信，為日後作好準備，對香港未來發展極為重要。他表示，集團希望透過是次活動，讓年輕人對香港大型地標項的發展加深了解，以及對背後所涉及的專業領域有初步認識，從而啟發他們思考未來升學和就業方向，日後在不同崗位上貢獻香港。

（左三起）中國建築工程（香港）有限公司常務副總經理黃江、勞工及福利局局長孫玉菡、以及恒基地產執行董事黃浩明、地產策劃（一）部總經理余惠偉、首席傳訊總監梁美寶，與參與活動的「共創明Teen計劃」友師及學員合照。（恒基地產圖片）

恒基表示，至今已連續第四年支持政府的「共創明Teen計劃」。今年是恒基成立50周年，集團未來會繼續通過不同方式，支持本地年輕人發展，為香港培育更多人才，以實際行動回饋社會。