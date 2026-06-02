80共創明Teen學員及友師參觀恒基Central Yards項目了解創新科技
撰文：韋景全
出版：更新：
恒基兆業地產日前特別舉辦一連兩場「探索Central Yards」活動，招待約80位「共創明Teen計劃」學員及友師，向他們介紹集團中環新海濱旗艦項目Central Yards的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與活動的年輕人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。
參與的學員及友師於當日更參觀了Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的臨時行人通道，並由專人介紹通道的設計特色與藝術元素，讓參加者進一步認識項目的規劃理念。
恒基表示，有學員對Central Yards採用的實時監控巡邏機械狗表現濃厚興趣。
勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，衷心感謝恒基地產為「共創明TEEN」學員及友師提供寶貴機會，讓他們親臨世界級地標項目的施工現場，了解大型工程在施工安全及科技應用等方面的實踐。他表示，期望學員藉此加深對建築及工程行業的認識，並希望鼓勵更多有志的本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入新力量。
恒基地產執行董事黃浩明說，年輕人是社會的未來，培育他們開闊眼界、增強自信，為日後作好準備，對香港未來發展極為重要。他表示，集團希望透過是次活動，讓年輕人對香港大型地標項的發展加深了解，以及對背後所涉及的專業領域有初步認識，從而啟發他們思考未來升學和就業方向，日後在不同崗位上貢獻香港。
恒基表示，至今已連續第四年支持政府的「共創明Teen計劃」。今年是恒基成立50周年，集團未來會繼續通過不同方式，支持本地年輕人發展，為香港培育更多人才，以實際行動回饋社會。
共創明Teen迄今逾萬人受惠 陳國基：助基層青少年發掘人生馬會辦《馬到功成》電影首映禮 共創明Teen學員：感受到馬匹耐力共創明Teen第三期4000學員畢業 陳國基：學員最喜歡到內地走走共創明Teen四川交流團 學員訪港蜀合辦、全國首個災後重建學院共創明Teen學員訪律政司 張國鈞分享成長經歷鼓勵：向理想進發！