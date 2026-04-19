馬會辦《馬到功成》電影首映禮　共創明Teen學員：感受到馬匹耐力

賽馬會上周五（17日）舉辦《馬到功成》電影香港首映禮，邀請了政府「共創明『Teen』」計劃的校友 、友師、學員以及合作夥伴委員會的策略夥伴委員代表一同觀賞3D版本，作為馬會馬年系列活動之一。



有校友 表示，電影講述的馬匹故事啟發她在面對任何困難時，不要因為害怕而放棄，透過電影感受到馬匹的團結和耐力，正如自己作為籃球隊隊員一樣，需要一直堅持訓練。



「共創明『Teen』」計劃的校友、友師、學員以及合作夥伴委員會的策略夥伴委員代表和其他觀眾，在《馬到功成》電影香港首映禮觀賞電影的3D版本。（馬會圖片）

政務司司長陳國基在首映禮致辭時表示，這部電影由中外製作團隊攜手精心打造，別具意義，感謝馬會讓「共創明『Teen』」計劃的校友、友師及學員可以先睹為快。他表示，馬會的投入和支持，不單止搭建了一座連接中外文化、說好中國故事的藝術橋樑，更突顯了香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特角色。推動文化傳承和科普教育，需要社會各界同心協力，而馬會正正做了很好的示範。

政務司司長陳國基表示，馬會支持《馬到功成》電影，不但搭建一座連接中外文化、說好中國故事的藝術橋樑，更突顯香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特角色。 （馬會圖片）

政務司司長陳國基（第一排，右四）、外交部駐港特派員公署副特派員花有（第一排，右二）、社會福利署署長杜永恒（第一排，右五）、賽馬會行政總裁應家柏（第一排，右三）和公司事務執行總監譚志源（第一排，右一），與「共創明『Teen』」計劃的校友、友師、學員以及合作夥伴一同看首映禮。（馬會圖片）

馬會行政總裁應家柏表示，馬象徵激情、活力和躍進，與「共創明『Teen』」計劃年輕校友和學員所展現的特質一樣，為更美好的未來而奮鬥。他指馬會作為世界級馬匹運動及慈善機構，透過獨家贊助《馬到功成》電影，頌揚香港對馬匹及賽馬運動的熱愛；在內地，馬會是電影的獨家公益支持方，支持電影未來三年在全國各地上映，讓數百萬孩童感受馬匹的魅力。

賽馬會行政總裁應家柏和「共創明『Teen』」計劃的校友、友師、學員以及合作夥伴委員會的策略夥伴委員代表和其他觀眾，在《馬到功成》電影香港首映禮觀賞電影的3D版本。（馬會圖片）

賽馬會行政總裁應家柏表示，透過獨家贊助《馬到功成》電影，頌揚香港對馬匹及賽馬運動的熱愛。（馬會圖片）

馬會表示，《馬到功成》電影已先後在上海、廣州及倫敦舉行首映；在香港的首映禮後，馬會將安排放映專場予不同的合作夥伴及團體欣賞，體現馬會在推動青年發展及社區參與的角色。電影未來將在全球100多個國家及地區播放。

馬會表示，藉今年馬年推出系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；同時推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。

務司司長陳國基（右二）、外交部駐港特派員公署副特派員花有（右一）、社會福利署署長杜永恒（左一）、賽馬會行政總裁應家柏（左二）在《馬到功成》電影香港首映禮合照。（馬會圖片）

共創明「Teen」校友會校友叶馨意表示，電影講述的馬匹故事啟發她在面對任何困難時，不要因為害怕而放棄；應該保持心中熱情、信賴身邊的人，並堅定向前，就能做到馬到功成。

共創明「Teen」校友會校友叶馨意表示，電影講述的馬匹故事啟發她在面對任何困難時，不要因為害怕而放棄。（馬會圖片）

共創明「Teen」計劃學員鄧淮文表示，透過《馬到功成》電影感受到馬匹的團結和耐力，正如他自己作為籃球隊隊員一樣，需要一直堅持訓練，讚嘆馬匹比人類更厲害。

陪同鄧淮文出席首映禮的共創明「Teen」計劃友師、賽馬會公眾騎術學校營運高級經理姚敬行表示，感受到學員對馬有更大興趣，未來會帶他參觀公眾騎術學校、安排騎馬體驗，希望他在生涯規劃會考慮加入馬術事務行業。

共創明「Teen」計劃學員鄧淮文（右）表示，讚嘆馬匹比人類更厲害。賽馬會公眾騎術學校營運高級經理姚敬行表示，感受到學員對馬有更大興趣。（馬會圖片）

《馬到功成》電影簡介

《馬到功成》是首部以中國生肖動物為主題的電影，由中國中央電視台（央視）領銜出品，亦是央視2026「大片看總台」紀錄片佳作之一。電影講述八歲內蒙古少女珠拉與她的蒙古馬「兔來」共同踏上18公里耐力賽的成長之旅，巧妙串聯世界極具代表性的馬匹的生命史詩。電影頌揚馬的特質敏捷、堅忍、忠誠、勇敢、睿智和不羈，以及人馬之間的深厚情誼，向世界傳遞生肖「馬」所承載的東方智慧。

電影拍攝歷時三年，以內蒙古錫林郭勒盟大草原為主要場景，跨越亞洲、歐洲、中東和美洲；透過採用領先全球的巨幕科技，以及為電影特製8K超高清馬背攝影系統，讓觀眾沉浸式感受駿馬奔騰的磅礡氣勢。

電影由曾經贏得艾美獎的自然歷史紀錄片導演馬克布朗羅（Mark Brownlow）執導，聯同中國頂尖團隊傾力打造。馬克布朗羅亦曾執導英國廣播公司（BBC）的《藍色星球 II》（Blue Planet II）和《冰凍星球 II》（Frozen Planet II）。英文旁述由曾獲奧斯卡金像獎提名的美國演員佐斯布連（Josh Brolin）配音；中文旁述則由著名內地演員兼馬術運動員于適配音，兩人透過他們自身的獨特經歷為電影增加文化和情感深度。