共創明Teen四川交流團　學員訪港蜀合辦、全國首個災後重建學院

「共創明『Teen』計劃」第三期學員參與的5天四川學習交流團，周一（11日）在四川成都舉行歡迎晚宴，香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，學員獲安排到訪其中兩個由馬會撥款建造的項目，包括全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構「四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院」。



四川學習交流團參加者於出發前在香港國際機場合照。（馬會提供）

學習交流團歡迎晚宴今日在四川成都舉行，勞工及福利局局長孫玉菡致辭時，計劃有助青少年開闊眼界、增長知識和增強自信，勸勉學員珍惜是次交流機會。

勞工及福利局局長孫玉菡（右三）及香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）於歡迎晚宴上與學員交流。（馬會提供）

災後重建與管理學院有助長遠建設社會防災減災能力

譚志源表示，馬會自2008年汶川大地震先後撥備10億港元協助多項災後的援建項目，是次學習團安排學員到訪其中兩個項目，包括全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構「四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院」。該學院亦是培育相關高端人才的學府，有助長遠建設社會的防災減災能力。

譚指學員亦參觀由馬會撥款建造的「四川香港馬會奧林匹克運動學校」，並指馬會有見地震嚴重影響四川的體育人才培訓，故興建該體育培訓及傳統學科並重的運動學校，協助培養新一代體壇精英。譚說學員也將走訪當地著名的文化景點、歷史遺址和創科企業，並有機會與當地青少年互動，深化兩地青年的交流和友誼。

勞工及福利局局長孫玉菡（中）、四川省港澳事務辦公室副主任馬聰（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）等嘉賓出席「共創明『Teen』計劃」四川學習交流團歡迎晚宴。（馬會提供）

馬會已撥捐3100萬支持

香港賽馬會表示，自「共創明『Teen』計劃」開展以來，馬會及其慈善信託基金已審批撥捐約3,100萬港元支持三期計劃推行，協助計劃學員開闊眼界。繼去年馬會支持計劃的首個杭州學習團，反應正面，今年暑假馬會再度支持超過90名第三期計劃學員，參與五天的四川學習交流團，了解當地的最新科技及經濟發展成果。

「共創明『Teen』計劃」第一期於2022年推出，通過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的青少年為未來定下目標，力爭上游。一如以往，馬會作爲計劃合作夥伴委員會的策略夥伴副主席之一，除了財政支援，亦推薦40多名員工、馬會奬學金得主和業界夥伴為第三期計劃擔任友師，並邀請計劃學員參觀馬會設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。