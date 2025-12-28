共創明Teen第三期4000學員畢業　陳國基：學員最喜歡到內地走走

「共創明『Teen』計劃」第三期 2025近4,000名應屆畢業生完成為期一年的密集基礎計劃，今日（28日）一同參加畢業典禮。



政務司司長陳國基致辭時指，看到支持計劃的企業和團體越來越多，由第一期的100多個團體，增加至第三期的400多個團體，令他感到非常欣慰。他亦提到，根據和學員的溝通，知道他們最喜歡的項目之一就是到內地走走，所以內地研學團的數目，亦由第一期的5個，增加到第三期的35個。



「共創明『Teen』計劃」第三期畢業典禮今日在啟德體藝館舉行，4,000名學員全場嘉賓和觀眾合照。（政府新聞處圖片）

「共創明『Teen』計劃」第三期2025畢業典禮今日在啟德體藝館舉行，學員在典禮上表演，展現才能。（政府新聞處圖片）

畢業典禮今日於啟德體藝館圓滿舉行。政府表示，近4,000名應屆畢業生在政、商、民三方同行支持下灌溉夢想。150位學員因積極參與計劃，取得傑出和進步的表現而得到嘉獎。

多位學員在典禮上表演樂隊演唱、舞蹈、陶笛等不同項目，向在場所有觀眾展示學習成果。典禮亦播放了學員和友師的影片，分享參加計劃的感受和心聲。

典禮由政務司司長陳國基主禮。他在致辭時表示，看到支持計劃的企業和團體愈來愈多，由第一期的100多個團體，增加至第三期的400多個團體，令他感到非常欣慰。

他表示，根據和學員的溝通，知道他們最喜歡的項目之一就是到內地走走，所以內地研學團的數目，亦由第一期的5個，增加到第三期的35個。學員的足跡亦走遍全國，除有大灣區，亦到訪了北京、上海、天津、寧夏、四川、西安、武漢等地。今年7月，他與部分學員一同到哈爾濱和海南。其中，他們在海南看到了火箭升空，親身了解中國歷史文化、見證科普發展，開闊眼界。

陳國基鼓勵學員畢業後一定要積極參加校友會活動，因為這些校友會活動可幫助他們拓展人際網絡，延續計劃的成效。他亦表示希望學員能帶着在計劃中收穫的自信、眼界與友誼，繼續勇敢前行，在未來更加廣闊的舞台上，不斷探索、不斷嘗試，創造更多屬於自己的多姿多彩故事。

馬會：一直十分支持計劃 開放多個旗下設施予學員

賽馬會對外事務部主管鄭琪則指，馬會一直十分支持計劃，除了捐款外，亦開放了馬會旗下設施，包括馬醫院、騎術學校、高爾夫球場、大館及餐飲服務予計劃學員參觀，希望他們日後尋找工作時對各行各業有多些理解。另外，馬會亦派出了40多位來自不同部門的員工支援計劃。

民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡、署理教育局局長施俊輝、社會福利署署長杜永恒和署理民政事務總署署長王婉蓉亦出席典禮見證學員畢業。

聚焦扶助來自弱勢社群家庭中學生 第四期即將展開

「共創明『Teen』計劃」由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行，通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭的中一至中四學生，並包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。

計劃第四期即將展開，繼續提供為期一年的密集基礎訓練，通過師友配對和有系統的活動安排，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，探索更多個人發展的可能性，為自己未來定下目標，力爭上游。