共創明Teen迄今逾萬人受惠 陳國基：助基層青少年發掘人生

政務司司長陳國基今日（28日）表示，政府重視青年發展，自2022年推出的「共創明『Teen』計劃」，至今已有超過1萬名基層青少年受惠，而在友師的引領下，青少年逐步建立自信，形成正向價值觀，發掘人生更多可能。



冀青年藉活動 找到志向

陳國基今日在「港車北上•共創明Teen‧助學築夢」慈善之旅啓動禮時，指活動義務接載青少年往珠海，見證國家在航天科技、人工智能及智慧城市建設方面的卓越成就，為青年帶來「開眼界、長見識」的機會，亦為政府的「港車北上」措施增添溫暖意義，以實際行動體現攜手「共創明『Teen』」美好願景。

他期望青少年能透過今次旅程，親身感受國家工程與大灣區科技的強大實力，開闊眼界，找到自己的志向，將來勇敢追夢，為國家和香港的未來發展貢獻熱情和力量。

陳國基：政府重視青年發展

陳國基強調，政府一直十分重視青年發展，自2022年推出的「共創明『Teen』計劃」，至今已有超過1萬名基層青少年受惠。他續指，在友師的啓發、陪伴和引領下，他們逐步建立自信，形成正向價值觀，發掘人生更多可能。

他又稱今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府將全力為實現國家高質量發展、加快高水平科技自立自強、積極發展新質生產力等目標，注入源源不絕的香港力量。

到珠海瞭解國家航天科技成就

活動有超過⼀百輛持有兩地牌及參與「港車北上」計劃的愛心私家車，免費接載來自油尖旺及深水埗區基層家庭、以及參與「共創明『Teen』計劃」的青少年及其家長，經港珠澳大橋前往珠海。青少年在友師及義工陪同下，沿途參觀國家重大基建項目、珠海太空中心、智慧城市示範項目等，近距離瞭解國家在超級工程、人工智能、航空航天科技等領域的成就。