宏福苑業主要求召開業主大會　管理人合安求延期　遭法庭拒絕

宏福苑247戶業主在4月底聯署要求召開業主大會，宏福苑法團管理人，合安管理有限公司，在原定上月原定發開會通知書的同日入稟土地審裁處申請延期。土地審裁處法官林展程今（2日）頒布判詞，駁回延期開會的申請。



申請人為合安管理有限公司，答辯人為宏福苑業主。合安由資深大律師潘熙代表。合安在入稟狀提出，就5月13日或之前通知開會及6月13日或之前開會期限延期。

合安昨在土地審裁署申請延期，不少居民都有到法庭旁聽。(鄭子峰攝)

代表合安的資深大律師潘熙(左)稱，找不到合適開會場地。(鄭子峰攝)

大埔宏福苑在2025年11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

潘昨指找合商場地有難度

資深大律師潘熙昨在聆訊上指，在沙士和新冠肺炎等特殊情況下，業主無法聚集，審裁處有權力指示延期。潘另指，合安有1601戶居民的聯絡資料，餘下383人則沒有聯絡資料。就開會場地，潘指合安在物色容納到1000人的開會場所時有難度。

官質疑合安申請為免違例

法官林展程質疑，《建築物管理條例》未有明文賦權法庭延遲開會日子，合安未定開會日期已申請延期，似是為了免於違例，林官自言對法庭有無權力批准押後有疑問。林官亦指，潘將條例中法庭可允許延期發開會通知書，與延期開會混為一談，是否「夾硬嚟」。

案件編號：LDBM 74/2026