宏福苑｜宏志閣業主赴九龍灣及啟德睇樓　有業主對搬回舊居存陰影

宏福苑火災發生至今已有半年，政府已向宏福苑業主發出收購建議。房屋局局長何永賢今日（27日）在社交平台發文，指周二（26日）曾接待由立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。「解說專隊」成員亦陪同一班業主，前往九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑外圍參觀。她引述有居民指，宏福苑樓齡甚高，經歷此變故，對搬回去也有陰影，最希望在是次「特設銷售計劃」選到心儀項目，未來可以留給兒子。



立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，昨日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢Facebook圖片）

立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，昨日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢Facebook圖片）

立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，昨日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢Facebook圖片）

何永賢在社交平台Facebook表示，昨日接待了立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心，聆聽職員就長遠居住安排方案的講解，並在銷售展覽了解提供給宏福苑業主選擇的各個居屋項目詳情。業主在場查詢了揀樓程序、項目何時會出具體價單、項目附近的交通配套。

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盛緻苑及啟陽苑合共提供1,360個單位予宏福苑業主選擇

她指，「解說專隊」成員還陪同業主前往九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑外圍參觀，了解周邊的生活環境、設施及配套。兩個項目合共提供約1,360個單位供宏福苑業主選擇，近450平方呎或以上的大單位佔約310個，九龍灣盛緻苑更將會在今年第四季入伙，是不少業主的心水選擇之一，現場的業主也對盛緻苑的外觀感到非常滿意。

業主易先生的宏志閣單位狀況。（何永賢facebook圖片）

業主易先生希望可以另置新居，及早改善生活。（何永賢facebook圖片）

引述居民稱希望另置新居 及早改善生活

何永賢又引述三組宏福苑居民的說法，其中業主易先生表示，雖然宏志閣沒有直接遭受大火，但由於大維修工作已經停頓，大廈外牆部份未鋪好紙皮石，這段時間的風吹雨打，都對樓宇造成影響，其單位有3個位置破損，自己也很擔心，因此希望可以另置新居，及早改善生活。

業主陳先生的妻子（右一）表示，宏福苑樓齡甚高，經歷此變故，對搬回去也有陰影。（何永賢facebook圖片）

另一位業主陳先生的妻子表示，大家應考慮自己的情況去做決定，宏福苑樓齡甚高，經歷此變故，對搬回去也有陰影，她最希望在是次「特設銷售計劃」選到心儀項目，未來可以留給兒子。

業主盧先生表示，「睇樓團」活動讓他更了解相關流程的細節。（何永賢Facebook圖片）

至於業主盧先生表示，「睇樓團」活動讓他更了解相關流程的細節，也有機會「見返街坊」。他亦大讚「解說專隊」，指收到特區政府收購建議，當晚10時多發訊息給「解說專隊」成員，對方立即回覆，非常勤力和幫手。