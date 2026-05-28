宏福苑︱居民嘆內地大事故有官員鞠躬道歉　港官至今只稱唔理想

大埔宏福苑7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（28日）是宏道閣及宏盛閣的居民獲安排上樓執拾物品。連日來多名居民就安置問題接受訪問，有人滿意政府提出的收購方案，傾向出售業權；亦有居民認為解說員如同地產推銷員，只想盡快勸居民賣出業權。另外，有居民提到，近日山西煤礦發生大型事故導致82人死，內地官員鞠躬道歉，而宏福苑大火至今半年來卻無官員道歉，只談出售業權及講「唔理想咋嘛」。



行政長官李家超過往回應宏福苑火災的追責問題時表示，在獨立委員會完成調查及提交報告後，政府會全面追責及作系統性改革。



宏道閣何小姐指，宏福苑聽證會差不多進入尾聲，批評政府至今「完全無句道歉」，只一味催促居民賣業權，又阻撓居民召開業主大會。（翁鈺輝攝）

宏福苑大火有168人罹難，昨日已有居民批評半年來並無高級官員出來道歉及負責任，反而5月22日山西煤礦發生爆炸釀成導致82人遇難、2人失聯、128人受傷，當地官員迅速公開鞠躬道歉，最高人民檢察院亦宣布掛牌督辦，追查責任。宏道閣居民何小姐直言，香港官員只識講「唔理想咋嘛」，反而內地不論發生礦難，抑或炮竹廠爆炸等，翌日必然有官員公開道歉，「任何大陸事件都係一有事，第二日啲官員都落台㗎，即刻要耍晒冧嗰啲，但你香港係無呀完全，淨係識同你講收業權囉」。

她又指，宏福苑聽證會差不多進入尾聲，但政府至今「完全無句道歉」，只叫居民賣業權，居民欲召開業主大會又遲遲未能成事。她認為當局應發還所有善款及保險金，由居民自行尋找承建商重建家園，並表明拒絕向政府妥協：「由第一日起，我唔會賣業權畀佢。」

宏道閣何小姐指，已主動讓步不再張貼「原址重建」標語，卻仍遭到反對，連屋內亦不可張貼相關標語。（翁鈺輝攝）

宏盛閣居民關小姐表示，昨日天氣太熱，有家人上樓執拾時突然「成個人唞唔到氣」，在走廊稍作休息後一度兩次暈倒，嘗試拍醒無果後，急召消防急救，慶幸今日再有機會上樓。關小姐指出，大火較嚴重的只有兩座，街坊們都強烈希望政府能網開一面，給予居民尊嚴，允許原址重建。

家中病老者眾多 居民盼加錢換大單位便利生活無果

住在宏道閣、年近八旬的梁婆婆亦不接受回購方案。她透露，單位只有兩間房，一間是丈夫及兒子居住，而另一間則由過百歲、行動不便的母親及傭人居住，她過去多年來一直在客廳沙發生活，身心俱疲，加上她本身是長期病患者，需要定期到醫院覆診。因此她曾向政府提出，願意自行補錢換取位於啟德房協較大面積的單位，期望洗手間能夠容納扶手架、擁有自己的房間，以及伊利沙伯醫院搬遷後覆診會更方便，卻遭到政府拒絕，堅稱只能「屋換屋」提供原本大小的尺寸，「瞓咗廳咁多年，我話要大啲補錢，多除少補，唔係話夾硬搶你......咁都話唔得。」

住在宏道閣、年近八旬的梁婆婆曾向政府提出，願意自行補錢換取位於啟德房協較大面積的單位，卻遭到政府一口回絕。（翁鈺輝攝）

梁婆婆對於政府的安置方案感到無可奈何，形容是「大石砸死蟹」，直斥：「你畀咗我（間屋）有得用先得㗎，萬一跌倒即刻住唔到，到時租酒店？」雖説政府提出可用現金收樓，「話揸住舊錢買，我買咩樓？又係買舊樓？又再經過大維修？我驚啊今次......今次（大維修）我畀晒㗎。」梁婆婆亦指出，政府遲遲無法召開業主大會，一直只用數據塞責，無法令人信服。

宏盛閣居民冼先生表示，自己由出生到現在42年一直住在宏福苑，宏福苑是他的家和根。他不想再追究火災責任，只希望政府能夠原址重建，「追究什麼好次要，我淨係想要返我屋企。」惟政府目前給他的感覓是態度強硬，一心只想收樓，「由頭到尾，賣咗業權後，躝屍趌路，我唔明白政府仲有咩情理法，情先行，除非個情係解作無情，一心一意就係要收地收樓，然後做咩冇人知！」

宏盛閣居民冼先生表示，政府目前的態度強硬，一心只想收樓。（翁鈺輝攝）

他認為，政府派出的解說員毫無同理心，一打電話來就如同地產銷售員般催促：「有好多居民賣（業權），你幾時上嚟簽約？」他說自己聽後當場痛斥對方，解說員隨後轉向其80歲的父親施壓，同樣遭到拒絕。

另一位宏道閣居民黃先生則直言對未來感到失望，又認為中國五千年文化都是「官字兩個口」，警告政府的安置方案可能引致官逼民反。他無奈道：「睇我頭髮都白晒，仲諗未來？畀後面啲人諗啦，點知聽日咩環境。」目前只能得過且過。

家人居住在宏盛閣的黎小姐坦言，母親原本想挑選朗天苑作為安置居所，卻突然沒有這個選擇，對此感到不開心。她無奈表示，政府提供的方案看似很多，內容卻朝令夕改，「突然有呢個屋苑突然間冇，變咗要重新再諗過。」到現在尚未由具體的方案細節。

行政長官李家超過往回應宏福苑火災的追責問題時表示，在獨立委員會完成調查及提交報告後，政府會全面追責及作系統性改革。他強調會追究責任，進行系統性改革避免災難重演。執法部門已就大廈維修行業的違法份子採取行動，特區政府亦將檢視內部機制，並已推進初步改革建議。政府會在獨立委員會提交報告和建議後，全面跟進每項建議，進行系統性改革，提升公共安全治理效能，管控風險源頭、標本兼治，持續完善安全制度機制，確實推進高水平安全的實踐要求。

安置方案方面，政府早前公布，斥資68億元收購7幢災廈；其後再公布未受波及的宏志閣，如6月30日或之前，有四分之三（即75%）的業主確認並同意簽署「接受收購建議信件」買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。政府已明確表明，受波及的 7 幢樓宇將會拆卸並改建為公園或社區設施，原址不會再興建住宅。

獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，在5月12日晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元，復修時間至少要9個月。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。財政司副司長黃偉綸事後指，目前專注以「你情我願」方式收購業權，但不排除在稍後階段會通過立法收回。