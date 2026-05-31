宏福苑｜東華三院撥3000萬安居津貼　最快轉讓業權一千戶各獲3萬

東華三院日前宣布由「大埔宏福苑事故愛心捐款」撥出1,000萬元為有需要的宏福苑業主提供免費法律援助。行政總監蘇祐安今日(31日）表示，東華三院會額外撥出3,000萬元的安居津貼，居民只要轉讓業權予政府，無論轉到何處作新居所，都可獲發每戶3萬元現金的安居津貼，即名額1,000個，合資格居民先到先得。



另外，東華三院將會增撥500萬元，為有需要業主處理早期如遺產承繼、業權釐清等問題，並協助後續業權轉讓，提供「一條龍」服務。



東華三院行政總監蘇祐安。

東華三院行政總監：安居津貼不限用途 居民可用於裝修、買傢俬等

東華三院行政總監蘇祐安今早（31日）於商台節目《政好星期天》表示，收到宏福苑居民意見指，日後出售業權後，離搬到新居仍有過渡時間， 需決定具體選擇，過程或需經濟援助。

因此，東華三院最新決定額外撥出3,000萬元安居津貼，當居民選擇轉讓業權並找到新的居所，無論是私人物業還是租屋，或是其他方法找到新的安置地點，只要提供接受轉讓業權予政府的證明，便會派發每戶3萬元現金的安居津貼。

蘇祐安又指，已轉讓業權的居民選擇「樓換樓」但未搬入新居，亦可先領取津貼，而3萬元現金不限用途，居民可自由用於裝修、買傢俬等。

安居津貼採用先到先得方式分配 需提供證明文件

東華三院其後補充，安居津貼採用先到先得方式分配。居民只需提供有效的法定身份證明文件，並出示經「解說專隊」協助下完成業權轉讓的證明，及出示購置或租住物業證明文件或確認參加「特設銷售計劃」、「樓換樓計劃」，即可獲發每戶3萬元的「新居所安居津貼」。

2026年2月21日，政府公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。（資料圖片／夏家朗攝）

增撥500萬 提供一條龍法律服務助解決遺產承繼問題

另外，蘇祐安指，留意到部分住戶需釐清遺產承繼人，或是有喪失精神能力人士要處理業權，當中涉及不少法律程序，才可出售業權予政府。為此，東華三院會增撥500萬元，提供一條龍服務，協助相關人士處理法律問題。

至於免費法律援助計劃，蘇祐安表示反應正面，至今已接獲超過1,000宗查詢，而到東華三院大埔鄰舍資源中心查詢的個案，則有逾500宗。東華三院現時每日都會將收到的個案轉介律師團隊，他形容進度相當理想。

他說，參與特設銷售方案、選擇轉售業權予政府領取現金的居民，將獲得一次性法律支援；至於選擇「樓換樓」的居民， 將獲兩次法律支援，包括向政府轉讓業權，以及處理買樓程序。

有意申請上述服務或查詢詳情的宏福苑業主，可致電東華三院熱線3184 0967（服務時間：星期一至五上午9時30分至下午5時30分），或向「解說專隊」查詢。