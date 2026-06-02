的士司機涉非禮女乘客　停車到後座侵犯　事主稱未付車資而未離開

聲稱任助教的的士司機，涉在中環接載一名女乘客到沙田時，把車停在橋底，並到後座位置作非禮行為。男助教否認指控，案件今（2日）在東區裁判法院開審。女事主作供指，被告駕駛時已曾與她搭訕。她醒來發現車停在橋底時，被告走到她所處的後座位置，並作包括抱和伸脷親吻等行為，她指被告又拉下褲鏈，並把事主的頭「撳」到她下體位置，令事主的嘴碰到被告的內褲邊。事主稱當時未付車資，因不想搭「霸王車」，即使被告曾離開買水，她都未有離開。



被告胡振威（35歲，報稱助教），被控1項非禮罪，指他於2025年2月1日，在香港由中環威靈頓街公廁至沙田顯徑體育館，在一輛的士內猥褻侵犯另一人，即女子X。

被告胡振威否認在的士上非禮女子X。(陳蓉攝)

被告在車上搭訕並摸X大腿

X供稱，案發當日凌晨兩點，她在中環酒吧與友人聚會。約一小時後，她欲離開回家，其男友在應用程式幫她召車，她獨自登上被告駕駛的的士，前往沙田顯徑體育館。X稱她上車後躺在車廂後座，被告已不時轉頭跟她搭訕，又問她男友在哪裏，甚至伸手摸她的大腿和臉頰，她有把被告的手撥開。

在橋底停車後到後座吻X

X稱她醒來後，已到達目的地附近。被告把車停在近橋底位置。X形容，該處燈光昏暗，被告下車坐到後方乘客位，並把她扶起，攬住其肩膀，又親吻她的嘴巴，更把伸脷到X的嘴巴裏。

X指其嘴巴曾碰到被告的內褲邊

X強調，她當時有推開被告，亦有說：「唔好。」她當時很害怕，腦袋空白一片，完全無法反應。被告再捉住她的手腕摸被告的下體，他又拉下褲鍊，把她的頭部「撳」到他下身，X稱其嘴巴有碰到被告的內褲邊。

覺得坐霸王車不好而未有離開

X指，她推開被告後，被告拉開她衣服上的拉鍊，伸手捏其胸部兩至三下。X稱當時想離開現場，但覺得坐「霸王車」不好，所以未有離開。她向被告表示想飲水，被告便下車到附近便利店買水。

X告知男友後同日即報警

X指被告回來後，她欲付款回家。被告指車資為250元，但X反駁平時只要200元，故只支付200元後便下車回家。她回家後致電男友交代事件，同日在男友陪同下前往警署報案。

辯方質疑說法有不同版本

X在辯方在盤問下承認，她在警署落口供時，指被告「捏」她的膝頭和臉頰，但庭上稱是「摸」，律師質疑她的說法有多個版本。X解釋，因被告的手先放在膝頭上，再捏她，故有摸亦有捏。她強調到警署時仍感到害怕，亦不清楚要如此仔細地形容事發情況。

案件編號：ESCC80/2026