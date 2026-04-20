男助教涉在的士上非禮女子 案於6.2開審
撰文：陳蓉
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男助教涉在去年2月初，在中環前往沙田體育館的的士上，非禮一名女乘客，被控1項猥褻侵犯罪。男助教今（20日）在東區法院否認控罪。控方庭上透露，會傳召3名證人，分別為事主、事主男友及拘捕警員。控方另會依賴37分鐘的錄影會面。主任裁判官張志偉將案件排期於6月2日審訊，被告准以原有條件保釋，另外在5月26日起不得離開香港。
被告胡振威，35歲，報稱助教，他被控於2025年2月1日，在香港由中環威靈頓街公廁至沙田顯徑體育館，在一輛的士內猥褻侵犯另一人，即女子X。
案件編號：ESCC80/2026
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