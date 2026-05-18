居屋2025｜樓王啟德啟陽苑一分鐘到宋王臺站　一分鐘到啟德體育園

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／白居二】「居屋2025」有五個新項目共6,926伙單位，房屋委員會以市價七折出售，本周三（20日）晚上7時截止申請。



今期「樓王」是啟德啟陽苑，合共提供1,090伙供綠白表申請，是今期唯一市區項目。項目面對啟德體育園，距離港鐵屯馬線宋王臺站A出口只有一分鐘路程，到啟德體育園零售館也一分鐘即到，到主場館也只是五分鐘步程，外加高層單位可遠眺海景，相信為今次最受歡迎的項目。



不過如果怕噪音的要留意，當主場館有演唱會或比賽時，下午觀眾入場及晚上散場時，多會人多嘈雜。



今期樓王是啟德啟陽苑，面向啟德體育園及享永久海景，是今期唯一市區項目，亦是售價最貴的項目。（湯致遠攝）

期樓王是啟德啟陽苑，面向啟德體育園及享永久海景，是今期唯一市區項目，亦是售價最貴的項目。（湯致遠攝）

期樓王是啟德啟陽苑，面向啟德體育園及享永久海景，是今期唯一市區項目，亦是售價最貴的項目。（湯致遠攝）

啟陽苑平均呎價$9230 實用面積最大490平方呎 最貴480萬

今期樓王是啟德啟陽苑，面向啟德體育園及享永久海景，是今期唯一市區項目，亦是售價最貴的項目。

啟陽苑平均呎價9,230元，有1,840個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,090伙供綠白表申請。實用面積介乎281至490平方呎 ，售價幅度為219萬至480萬元 ，預料在2028年10月底竣工。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，上車最低只需109,500元。

從啟陽苑步行約5至10分鐘，可通往太子道東的西行巴士轉車站。（湯致遠攝）

從啟陽苑步行約5至10分鐘，可通往太子道東的西行巴士轉車站。（湯致遠攝）

從啟陽苑步行約5至10分鐘，可通往太子道東的西行巴士轉車站。（湯致遠攝）

步行約5至10分鐘可通往太子道東巴士轉車站

啟陽苑位於啟德沐和街，毗鄰上期項目啟盈苑，與啟悅苑屬同一條街道，距離屯馬線宋王臺站A出口只有一分鐘路程，與啟德站則距離較遠，步行約需13分鐘。

另步行約5至10分鐘可通往太子道東、近宋王臺公園的九龍城西行轉車站，設有多條巴士線和一條小巴線，可謂四通八達；要乘車往東行方向，則需再花時間行過迴旋處行人隧道。

啟陽苑位於啟德沐和街，距離屯馬線宋王臺站A出口只有一分鐘步程。（湯致遠攝）

啟陽苑位於啟德沐和街，距離屯馬線啟德站出入口約13分鐘步程。（湯致遠攝）

步行約15分鐘可到AIRSIDE及崇光百貨

設施方面，從啟陽苑步行一分鐘，即到啟德體育園零售館，購物、用膳、玩樂十分方便；若要到主場館看比賽或聽演唱會，也只是5分鐘步程。步行約15分鐘可到啟德站旁大商場AIRSIDE，再行多三數分鐘尚有崇光百貨，購物看電影近在咫尺。此外，啟陽苑亦鄰近九龍城和土瓜灣市區，料步行約15分鐘便可到達，附近有食肆及街市。

啟陽苑位於啟德沐和街，毗鄰上期項目啟盈苑，與啟悅苑屬同一條街道，一分鐘可到啟德體育園零售館，不秋愁吃喝玩樂。（湯致遠攝）

啟陽苑位於啟德沐和街，毗鄰上期項目啟盈苑，與啟悅苑屬同一條街道，一分鐘可到啟德體育園零售館，不秋愁吃喝玩樂。（湯致遠攝）

啟陽苑位於啟德沐和街，毗鄰上期項目啟盈苑，與啟悅苑屬同一條街道，周邊食肆多。（湯致遠攝）

附近仍有地盤在建 啟德體育園舉辦盛事期間人潮或帶來噪音

啟陽苑附近亦設有不少休憩設施，步行往啟欣苑方向便可到達啟德車站廣場；而九龍城轉車站宋王臺公園附近亦設有寵物公園。

雖然啟陽苑地理位置及各類配套都不錯，但附近仍有正在建設的地盤，啟德體育園亦不時舉辦盛事，會有噪音問題，尤其是入場前及散場時間，而同時交通也會受影響，可能出現擠塞或需繞路。

啟德啟陽苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於啟德沐和街，面向啟德體育園，是這期唯一市區項目。（政府新聞處文件截圖）

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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