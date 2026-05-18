盛事經濟｜啟德體育園︰零售館首季表現按年增長約四成

啟德體育園（體育園）表示，本港盛事一浪接一浪，成功帶動啟德零售館人流及零售表現持續暢旺。

該體育園指出，受惠於多項大型體育、文化及娛樂活動接連舉行，啟德零售館（零售館）今年第一季整體表現較去年同期錄得約四成增長，充分反映園區吸引力持續提升，為體育園及周邊一帶的零售及餐飲商戶帶來可觀的人流與消費動力，有商戶表示，於盛事活動期間，整體生意平均上升約兩至三成。

體育園又稱，演唱會×應援熱潮亦進一步將演唱會人流延伸至零售館。於五月天25週年巡迴演唱會期間，啟德零售館2設立近兩萬平方呎的「STAYREAL PARK遇見公園香港站」展覽，吸引大批歌迷及市民到訪，進一步放大整體消費效益。

體育園補充，伴隨接二連三的盛事，零售館亦持續優化其商戶組合。今年三月，日本人氣品牌「丸龜製麵」及「山牛」相繼進駐零售館；人氣泰式餐飲品牌Greyhound亦於四月擴充店舖，提供更多具泰式街頭特色的美食選擇。隨著周邊住宅入伙，住戶人數持續增加，AEON更於5月3日於啟德零售館2擴充店舖，為區內市民提供更豐富、多元的產品選擇；而 AC 米蘭足球學院亦即將開幕，進一步豐富園區的體育元素及客群層面。

展望未來，體育園稱，啟德零售館將於今年7月至8月期間，配合大型足球盛會，為市民帶來一系列精彩體驗及推廣活動，持續以多元化節目與優質零售體驗，推動人流及消費雙增長。