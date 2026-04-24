七人欖球賽近四成廢物回收處理　啟德體育園︰證香港能辦綠色盛事

香港國際七人欖球賽在本月17日至19日舉行，三日吸引逾11.3萬人次入場。啟德體育園今日（24日）表示，七欖證明香港具備舉辦大型綠色盛事國際級實力，展示盛事經濟與環保可並行發展，回收大使與清潔團隊即場收集並協助分揀各類廢物，紙類及廚餘經大型生物分解系統處理轉化成堆肥，塑膠等回收物料則送往回收中心，同時園內全面推行「走塑」措施，食品容器一律採用可降解物料，賽事期間近四成廢物得以高效回收及妥善處理。



此外，啟德體育園也透過智慧管理系統，提升能源使用效益，並鼓勵球迷採用公共交通或步行往返場地，以實際行動減少碳排放，以及透過舉辦環保工作坊，進一步擴大綠色盛事的社會影響力。



香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，不少香港球迷入場支持港隊。（鄭子峰攝）

國際7人欖球賽｜速度飛快的南非球員利斯（Tristan Leyds）在決賽表現神勇。（鄭子峰攝）

回收大使與清潔團隊即場收集及分揀各類廢物

香港國際七人欖球賽三日共吸引逾11.3萬人次入場，啟德體育園表示，回收大使與清潔團隊在賽事期間全天候駐守場館內外，即場收集並協助分揀各類廢物，重點回收塑膠等可再生物料，顯着提升整體回收效率。

場內食品容器一律採用可降解物料。（啟德體育園圖片）

紙類及廚餘經大型生物分解系統處理轉化成堆肥

至於紙類及廚餘經大型生物分解系統處理，透過加熱、攪拌及除菌程序轉化為有用的堆肥；塑膠等回收物料則送往回收中心，再造成藝術品或作其他再生用途，為盛事資源注入「第二生命」，全面落實循環經濟。

場內食品容器一律採用可降解物料。（啟德體育園圖片）

全面推行走塑 賽事期間近四成廢物回收處理

啟德體育園更全面推行「走塑」措施，場內食品容器一律採用可降解物料，賽事期間近四成廢物得以高效回收及妥善處理，顯着減少即棄廢物量，有效紓緩堆填區壓力。

▼男子組決賽精彩畫面及頒獎禮回放▼



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智慧管理系統提升能源使用效益

啟德體育園又指，透過智慧管理系統，按即時人流及天氣數據動態調節空調、通風及照明設備，提升能源使用效益，園區整體規劃以「暢通易達、步行友善」為原則，並與港鐵無縫連接，鼓勵球迷採用公共交通或步行往返場地，以實際行動減少碳排放。

啟德體育園將可持續理念帶入社區，如辦環保工作坊。（啟德體育園圖片）

將可持續理念帶入社區 辦環保工作坊

啟德體育園亦積極將可持續理念帶入社區，透過舉辦環保工作坊，邀請市民參與再生膠藝術創作，從體驗層面加深大眾對循環經濟及資源再用的認識，進一步擴大綠色盛事的社會影響力。

▼女子組決賽精彩畫面回放▼



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啟德體育園︰七欖再次展示盛事經濟與環保可並行發展

啟德體育園發言人說，大型體育盛事不只是運動員的競技舞台，更是推動可持續發展的重要平台，香港七欖再次展示盛事經濟與環保可並行發展。「啟德體育園把可持續發展理念融入每一項盛事，與市民及旅客一同共築世界級『綠』茵主場。」