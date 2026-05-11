啟德體育園巨型裝置《龍之九子》登場　蟄伏形態變為「龍騰飛升」

啟德體育園中央廣場巨型裝置藝術《龍之九子》，近日吸引市民及遊客到訪，因作品由原本「蟄伏」形態進化為「龍騰飛升」的動態設計，龍首昂然上揚，寓意視野提升、氣勢綻放，同時象徵啟德由昔日機場蛻變為國際體育及文化娛樂地標，標誌着邁向新時代、新征程。



啟德體育園中央廣場巨型裝置藝術《龍之九子》由中國當代雕塑藝術家任哲以不鏽鋼創作。（啟德體育園提供）

《龍之九子》由中國當代雕塑藝術家任哲以不鏽鋼創作，直徑約16米，外觀如浮雕般沉穩厚重而富動感。上揚的龍首與龍身細節形神兼備，既內歛又充滿力量，寓意吉祥、繁盛與守護，寄託對啟德體育園及香港未來發展的美好冀盼。 任哲表示《龍之九子》展現「龍生九子，各有所好」的不同面貌，不但充滿生命力，也代表香港文化共融、靈活多變的特質及不斷追求的精神。

隨着園區全面啟用，體育園於國際舞台上屢獲殊榮，作品演化為「龍騰飛升」形態，象徵園區邁向世界級體育及文化地標的新里程。（啟德體育園提供）

《龍之九子》融入「先藏後發、由地而起」的東方哲學，以「蛻變與升騰」為主軸，象徵香港在歷史積澱中不斷轉化、蓄勢待發。開幕初期以「蟄伏」姿態呈現，象徵養精蓄銳、內斂聚勢，為日後的升騰作鋪陳。 隨着園區全面啟用，體育園於國際舞台上屢獲殊榮，作品演化為「龍騰飛升」形態，象徵園區邁向世界級體育及文化地標的新里程。

啟德體育園中央廣場巨型裝置藝術《龍之九子》，近日吸引市民及遊客到訪，因作品由原本「蟄伏」形態進化為「龍騰飛升」的動態設計，龍首昂然上揚，寓意視野提升、氣勢綻放。（啟德體育園提供）

有新加坡遊客形容作品氣勢非凡，認為設計適合在啟德體育園展示，象徵香港未來持續向上，不斷邁向成功。

有市民指龍首昂揚如直衝天際，寓意帶領香港直上雲霄。有新加坡遊客形容作品氣勢非凡，認為設計適合在啟德體育園展示，象徵香港未來持續向上，不斷邁向成功。

啟德體育園中央廣場巨型裝置藝術《龍之九子》，近日吸引市民及遊客到訪，因作品由原本「蟄伏」形態進化為「龍騰飛升」的動態設計，龍首昂然上揚，寓意視野提升、氣勢綻放。（啟德體育園提供）

任哲1983年生於北京，是中國當代具代表性的雕塑藝術家之一，以雄渾剛勁、充滿精神張力的武者與英雄形象聞名於亞洲及國際藝壇。他畢業於清華大學美術學院雕塑系，取得學士及碩士學位，現為中國雕塑學會理事，並積極參與公共藝術與文化交流活動。

任哲的作品獲各地多個藝術機構收藏，包括故宮博物院、中國美術館等，並多次榮獲國際獎項。他曾在中國、紐約、新加坡、韓國等地舉辦個人展覽，其中最受矚目的包括2017年在香港交易廣場的展覽，以及2019年在北京太廟的展覽，成為該建築群六百多年來首個當代藝術展。代表作品包括《雲端》、《十二生肖系列》、《四海心》、《神將》、《赤韌》等，展現其標誌性的鏡面金屬質感與內斂而強大的精神象徵。