政府擬修訂《食物內甜味劑規例》　納「糖醇」入規管範圍

政府擬修訂《食物內甜味劑規例》，將又稱「糖醇」的甜味劑「多羥醇」(polyhydric alcohols）納入規管，並增加准許甜味劑的數目至共21種。食環署將於下周二徵詢立法會意見，計劃於本年內展開公眾諮詢。



政府擬修訂《食物內甜味劑規例》，將又稱「糖醇」的甜味劑「多羥醇」納入規管，並增加准許甜味劑的數目至共21種。（資料圖片）

准許「愛德萬甜」列入甜味劑 甜度為蔗糖2萬倍

食環署今日（2日）向立法會提交文件，建議將甜味劑「多羥醇」納入規管，同時將准許甜味劑的數目由10種增至21種，包括一款高強度甜味劑「愛德萬甜」，其甜度約為蔗糖的2萬倍。

訂出900多項「甜味劑–食物」組合最高含量

食環署同時建議，以《通用標準》為基礎，為每類食物的不同甜味劑含量各設上限，訂出900多項「甜味劑–食物」組合的最高含量，例如每公斤食物最多可含有多少毫克甜味劑。以甜味劑「紐甜」為例，「紐甜 – 冷凍水果」和「紐甜–糖漬水果」是兩個不同組合，其最高准許含量需要分別訂立。

食環署將於下周二徵詢立法會意見，計劃於本年內展開公眾諮詢。食環署表示，有關修訂是參考了香港其他食品貿易夥伴的做法，同時考慮了食品法典委員會及內地標準、本港市民的飲食習慣及攝入量等，獲食物安全專家委員會支持。

糖醇每克1.5至3.0千卡熱量

根據食安中心網站，糖醇屬於碳水化合物，不會為人體完全吸收和分解，因而每克提供較少熱量，通常介乎每克1.5至3.0千卡熱量。糖醇的甜味通常較糖低，常見例子有山梨糖醇、甘露糖醇及木糖醇。