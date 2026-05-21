蚊患｜食環署檢控2地盤有蚊滋生　向5場所發清除積水法定通知書

食環署今日（21日）公布5月份第四批、涵蓋12個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。其中，南區香港仔及鴨脷洲的誘蚊器指數高於20%，為一眾地區中最高。



食環署在大埔區和南區的地盤內發現有蚊子滋生情況，遂分別向有關地盤承建商提出共兩宗檢控。署方亦就分別於大埔區、中西區和南區發現一公園、一地盤、一私人屋苑、一診所和一私人處所內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共五張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。



食環署人員在東區柴灣一地盤舉辦防治蚊患講座，向地盤員工提供防蚊控蚊建議。（政府新聞處圖片）

食環署人員巡視大埔區大埔西一公園，並向場地管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署按照世衞的建議及因應本港的情況，在過去曾經出現本地蚊傳疾病的地區，以及屋邨／屋苑、醫院和學校等人口密集的地方，設置誘蚊器以監察可傳播基孔肯雅熱和登革熱的白紋伊蚊的滋生和分布情況。

署方表示，在社區62個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期。在監察期間，食環署每周會收集誘蚊器一次。

第一星期監察期完結後，食環署會立刻檢視收回的誘蚊器內的黏膠板上是否有伊蚊成蚊，以計算誘蚊器指數（第一階段）和密度指數（第一階段）。第二星期的監察期完結後，食環署會即時檢視黏膠板上是否有伊蚊成蚊，結合兩個星期的監察數據，從而計算分區誘蚊器指數和分區密度指數。

6個監察地區的誘蚊器指數高於10%

食環署今日公布5月份第四批、涵蓋六個監察地區的第一階段誘蚊器指數，和六個監察地區的分區誘蚊器指數。

其中，有六個監察地區的誘蚊器指數高於10%，其中南區香港仔及鴨脷洲的誘蚊器指數更高於20%；中西區堅尼地城及石塘咀、東區北角及鰂魚涌、東區筲箕灣及西灣河、南區香港仔及鴨脷洲、大埔區大埔東和屯門區屯門南共六個監察地區的誘蚊器指數，較上一次錄得的指數有所下跌，反映相關防治蚊患工作取得進展。

食環署今日公布五月份第四批、涵蓋12個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

食環署今日公布五月份第四批、涵蓋12個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

食環署：今年4月氣溫和雨量較去年同期為高 有利蚊生長和繁殖

食環署指，參考過去幾年的數據，誘蚊器指數每年都會在4月、5月左右開始上升，實際開始上升的時間和幅度受天氣、雨量等因素影響。今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着五月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。

針對指數高於10%的監察地區，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排（即將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域），食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

食環署人員巡視南區香港仔一公園，檢查新型捕蚊器，並向場地管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署與各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署會加強監察該些地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

食環署人員在中西區石塘咀街市派發宣傳單張，提高市民防治蚊患的意識。（政府新聞處圖片）

食環署呼籲市民攜手合作，加強個人防蚊措施，包括：

．收拾處所，並檢查處所內是否有容器積水；

．清除積水並消除滲漏源頭；

．檢查家居用品（尤其是存放於戶外露天地方的用品），例如垃圾桶、花盆、冷氣機底盤、晾衣架等，避免出現積水；

．最少每星期一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁，並清倒盆栽墊碟的水；

．妥善蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面；

．妥善處置能盛水的物品，例如即棄餐盒和空罐；及

．最少每星期一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。



食環署表示，自去年8月起，每當個別監察地區完成調查並得出最新的誘蚊器指數和密度指數，便會通過新聞公報、網頁及社交媒體發放相關資訊，目的是為了讓市民可以更快掌握蚊患情況，一同加強控蚊工作，降低基孔肯雅熱的傳播風險。