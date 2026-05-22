狗隻進食肆｜哪款狗禁進入？拒鏟屎會罰錢？食環署最新指引一文看

政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署早前預計7月內開始容許狗隻進入獲批食肆，並在今日（22日）公布「狗隻友善食肆良好作業及行為指引」。文中便清晰列明各種情況及須知，例如有兩款狗隻便不得進入食肆，員工有權要求顧客提供狗隻牌照，食肆亦須在當眼處張貼「歡迎狗狗」的指定標示。



至於狗主不得容許狗隻上餐桌，若狗主拒絕清理狗隻排泄物，食肆有權自行代為處理並收取清潔費。若狗隻對其他顧客造成滋擾，可邀請狗主帶同狗隻暫離處所。下文將歸納出各間餐廳及狗主須知。



獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

截至今午食環署收逾1400宗食肆提交容許狗隻進入申請

容許狗隻進入食肆的《2026年食物業（修訂）規例》已於5月8日生效，由本月18日截至今日（22日）中午12時，食環署共收到超過1,400宗申請。署方同日公布「狗隻友善食肆良好作業及行為指引」，大致可分為三部份，分別是食肆經營者良好作業指引、攜狗顧客良好行為指引，以及非攜狗顧客良好行為指引，全文合共逾70點，下文將歸納各個須知及重點。

狗隻准入食肆｜食肆須知︰當眼處須張貼指定標示

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼「歡迎狗狗 准許狗隻進入食肆」的指定標示，讓顧客選擇是否光顧。食肆可按需要自訂餐廳守則和營運安排，但應在入口、餐牌、點餐系統或社交平台等，清晰說明「顧客須知」，以減少誤會和爭議。

相關顧客須知包括︰是否設置狗隻友善區域／時段、狗隻可否坐於顧客座位、狗隻弄污食肆時會否收取清潔費等。

食肆可考慮準備相關設備，包括寵物友善的清潔及消毒用品等。（資料圖片）

狗隻准入食肆｜食肆須知︰準備寵物友善的清潔用品等

食肆負責處理食物的員工不應接觸狗隻，其他員工接觸狗隻後，應即時洗手及消毒，並加強清潔及消毒頻率，包括經常觸碰的位置，如桌面、椅背及門柄等。

食肆可考慮準備相關設備，包括符合法例要求的牽引帶、綁好狗隻的固定附著物、寵物尿墊、手套、寵物便袋、密封式上蓋及腳踏開關的狗隻專用垃圾桶、寵物友善的清潔及消毒用品等。

雖然狗隻不得走上餐桌，但食肆可允許狗隻上椅或由主人抱在膝上。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻准入食肆｜狗主須知︰最多帶兩隻狗 禁止狗隻上餐桌

每位成人食客不宜攜帶多於兩隻狗隻，但不適用於導盲犬。而狗主須按法例要求，以長度不超過1.5米的牽引帶控制狗隻，由成人牽引／縛在食肆内的固定附着物上，如需要暫時離座，可請員工協助。

另外狗主不得在食肆烹煮或準備狗用食物、不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，亦不得容許狗隻上餐桌（食肆可允許狗隻上椅或由主人抱在膝上）。狗主如欲餵食狗隻，應自備專用的食物、飲品及餐具，請勿要求員工協助加熱狗隻食物。

食肆應主動向顧客了解狗隻是否符合《危險犬隻規例》。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻准入食肆｜哪些狗隻不得進入食肆？

食肆應主動向顧客了解狗隻是否符合《危險犬隻規例》，違例狗隻應拒絕進入，分別涉及「格鬥狗隻」及「已知危險狗隻」。前者包括特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗，以及該4個品種的混種狗隻；後者則是被裁判官裁定為具攻擊性的狗隻，亦即已知危險狗隻。

根據《狂犬病規例》，超過5個月大的狗隻須領有狗隻牌照，食肆如有需要，可請狗主出示狗隻牌照，例如通過「智方便」出示，從而讓食肆得知狗隻相關資料。

若食肆不提供處理排泄物的服務，顧客應主動即時清理及妥善棄置。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻准入食肆｜狗隻排泄應如何處理？

顧客層面︰若食肆不提供處理排泄物的服務，顧客應主動即時清理及妥善棄置，例如將排泄物密封，棄置在狗隻專用垃圾桶內，並通知食肆員工覆檢及消毒，以維持良好環境衞生，清理完成後應徹底清洗和消毒雙手。

食肆層面︰若顧客拒絕清理、未能在合理時間內完成，或未能恢復基本衞生，食肆有權自行代為處理，如需要收取清潔費，應在「顧客須知」中列明，以減少現場爭議。若顧客自行處理，則可考慮提供手套、膠袋、消毒用品等協助。

若發生狗隻咬傷食客或員工的事故，食肆可主動報警並通知保險公司。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻准入食肆｜狗隻咬人應如何處理？

狗主層面︰若發生狗隻咬傷食客或員工的事故，狗主應按照《狂犬病條例》的要求處理，包括立即通知警方，以穩妥的方式扣留狗隻，與其他動物隔離。

食肆層面︰食肆應提醒涉事狗主將事故通知警方，食肆如有需要，可主動報警並通知保險公司，以處理相關法律及索賠事宜，並在取得當事人同意後，協助記錄涉事狗主及受傷顧客的聯絡資料，以便日後跟進。而經營者須在2個工作日內，向食環署呈交指定表格。

一旦狗隻出現難以控制、過度興奮或具攻擊性行為，狗主應主動帶狗隻離開食肆。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻准入食肆｜狗隻造成滋擾 狗主應否離店？

狗主層面︰狗主應時刻注意狗隻行為，避免發生衝突，例如阻止狗隻跳向其他顧客或狗隻，一旦狗隻出現難以控制、過度興奮或具攻擊性行為，應主動帶狗隻離開食肆，以保障各方安全。

若狗隻持續吠叫，狗主應安撫或帶牠離開食肆稍作走動，待狗隻情緒穩定後返回座位，惟情況持續，則代表狗隻當日狀態不適合在食肆逗留。

每位成人食客不宜攜帶多於兩隻狗隻，但不適用於導盲犬。圖為導盲犬。（資料圖片）

狗隻准入食肆｜狗隻造成滋擾 食肆應如何處理？

食肆層面︰若狗隻出現持續吠叫、緊盯他人、攻擊性行為，或對其他顧客造成滋擾，食肆應在安全的情況下，請狗主採取適當控制措施，包括將狗隻暫時帶離處所，也可考慮提供外賣服務，協助提前離開的狗主外帶食物。

若其他顧客因狗隻的行為感到不安，甚至無法繼續用餐，食肆應盡量提供合理的解決方案，例如協助更換座位或提供外賣服務等。