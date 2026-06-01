蚊患｜8地區誘蚊器指數逾20%　荃灣西37.7%最高　食環署提4宗檢控

食環署今日（1日）公布5月份第六批白紋伊蚊誘蚊器指數，有8個監察地區的誘蚊器指數超過20%，其中荃灣西的誘蚊器指數最高，達37.7%。



食環署指，已在中西區、觀塘區、西貢區和荃灣區的1個地盤、2個公共屋邨和1個私人屋苑內發現有蚊子滋生情況，分別向有關地盤承建商、屋邨管理公司和物業管理公司提出共4宗檢控。



食環署承辦商人員在荃灣區荃灣西一帶以霧化處理方式殺滅成蚊。（政府新聞處圖片）

食環署人員巡視屯門區掃管笏一會所場地，檢查新型捕蚊器，並向場地管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署今日（1日）公布五月份第六批白紋伊蚊誘蚊器指數，有8個監察地區的誘蚊器指數超過20%，包括沙田東、荔景、青衣北、荃灣西、上環及西營盤、九龍灣、西貢市及深掃管笏。其中荃灣西的蚊器指數最高，達37.7%。

食環署指，針對指數高於10%的監察地區，食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

發出37張法定通知書 要求負責人在限期內清除積水

此外，食環署在中西區、觀塘區、西貢區和荃灣區的1個地盤、2個公共屋邨和1個私人屋苑內發現有蚊子滋生情況，遂分別向有關地盤承建商、屋邨管理公司和物業管理公司提出共4宗檢控。

署方並就於中西區、九龍城區、觀塘區、黃大仙區、西貢區、沙田區、大埔區、葵青區、荃灣區和元朗區發現6個公園、4個地盤、15個公共屋邨、8個私人屋苑和4個私人處所內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共37張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。

食環署人員巡視西貢區西貢市一地盤，並向地盤管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署人員在中西區上環一帶派發宣傳單張，提高市民防治蚊患的意識。（政府新聞處圖片）

食環署人員巡視葵青區青衣北一公共屋邨，並向場地管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

4月氣溫偏高雨量多利蚊繁殖 5月雨量增加推高指數

署方指，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。整體而言，今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。

因應近月誘蚊器指數上升，食環署已在全港各區加強防控蚊患工作，包括巡查地盤、公園、公共屋邨、私人屋苑和蚊患情況較高的地點。在過去兩星期，食環署共向該等場地的管理公司或負責人提出15宗有關蚊子滋生的相關檢控及發出42張要求移除積水或積水容器的法定通知書。