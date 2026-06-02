發展局與廣東省住建廳簽合作協議書　成立工作組推兩地工程標準化

發展局與廣東省住房和城鄉建設廳今日（6月2日）簽署《粵港工程建設標準化協同合作協議書》，共同推動兩地工程建設標準化協同工作機制。在機制下，粵港兩地政府將共同成立工作組及技術委員會，並邀請各領域的專家組成專業技術委員會；香港建築科技研究院及廣東省建築科學研究院集團股份有限公司分別擔任港方及粵方的秘書處。雙方將於指定工程建設領域共同統籌和引領制定粵港兩地的工程建築標準，以便提升大灣區建築產業的競爭力。



前排左四起：發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、發展局局長甯漢豪、廣東省住建廳廳長郭昊羽、國家住房城鄉建設部標準定額司副司長范宏柱，以及雙方其他代表在簽署儀式上合照。（政府新聞處圖片）

發展局局長甯漢豪（左二）和廣東省住建廳廳長郭昊羽（右二）簽署協議書。國家住房城鄉建設部標準定額司副司長范宏柱（右一）和發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（左一）亦有出席簽署儀式。（政府新聞處圖片）

協議書由發展局局長甯漢豪與廣東省住建廳廳長郭昊羽簽署。國家住房城鄉建設部（住建部）標準定額司副司長范宏柱和發展局常任秘書長（工務）劉俊傑亦有出席簽署儀式。

發展局局長甯漢豪於簽署儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

甯漢豪表示，國家《十五五規劃綱要》支持香港發揮專業服務優勢協助企業「走出去」。協議書的簽署，是粵港兩地在工程建設領域深化制度銜接、推動標準整體提升和互認的重要里程碑，正好體現國家政策方向，善用香港國際化的優勢，銜接國家與國際的標準，助力國家提升建築產業的全球競爭力。

廣東省住建廳廳長郭昊羽於簽署儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

郭昊羽表示，協議書簽署是雙方深化規則銜接機制對接的重要里程碑。前期廣東省住建廳與發展局在工程建設領域多個方面開展合作，取得豐碩成果。下一步，將與發展局持續加強工程建設標準協同，聯合開展標準制定，逐步推進已發布標準的對標融合，推進互通互認，共同提升粵港澳大灣區建築業國際競爭力。

國家住房城鄉建設部標準定額司副司長范宏柱於簽署儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

范宏柱表示，協議書簽署對擴大工程建設標準制度型開放具有重要意義，支持雙方開展粵港工程建設標準化協同工作，銜接國家標準，推動互通互認，發揮香港鏈接國際標準的橋樑作用，以標準協同引領粵港建造技術、標準、產業深度融合，更好服務國家區域協調發展和高水平對外開放戰略。