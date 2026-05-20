皇后像廣場花園封5年建隧道　區議員指未討論　發展局：廣泛諮詢

中環皇后像廣場花園將有28%範圍需圍封5年，作為建造行人隧道時的工地，用作放置吊機及施工車輛。中西區區議員施永泰今日（20日）指出，當局去年只提交了傳閱文件，未有在區議會中討論過相關議題。他認為圍封一定會對使用者有影響，但長遠而言，有了行人隧道後，市民要由中環站步行往中環3號用地將會更方便，路線不再迂迴，而且不受天雨影響。



發展局表示，中環新海濱三號用地（恒基地產發展項目Central Yards二期）特色之一，就是通過用地由發展商興建一個四通八達、多層無障礙連接起附近公交、商廈和海濱設施的行人網絡系統，包括擬建行人隧道，是過去廣泛諮詢的結果，落成後會惠及廣大公眾。



發展局指揔建行人隧道落成後，市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱，惠及廣大公眾。（發展局Facebook圖片）

發展局指，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。（發展局Facebook圖片）

根據發展局及康文署去年提交予中西區區議會的文件，根據中環海濱3號用地的賣地條款，發展商恒基地產須於2032年或之前完成發展用地，當中包括興建擬建行人隧道，以接駁港鐵中環站和恒基Central Yards二期。

文件指擬建行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。考慮工程所涉及的複雜性和施工風險，以及仔細研究施工安排後，恒基建議調整工地範圍，利用原來工地範圍旁休憩用地的部分空間，以放置吊機及施工車輛。

恒基預計擬建行人隧道工程施工今年第三季開始，2031年第二季完工。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月；最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部分，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中西區區議員施永泰。（資料圖片/何夏怡攝）

區議員施永泰：花園圍封5年一定會有影響

中西區區議員施永泰表示，去年發展局等曾向中西區區議會提交一份與建造地底行人隧道相關的傳閱文件，原定於今年第二季討論，但至今未有在區議會上討論過。

他續指，平日皇后像廣場花園都會有上班人士稍息，或吃午飯，假日亦會有外傭使用，故花園圍封5年一定會有影響。不過，他指出在附近亦有休憩設施，相信圍封的5年影響「會有少少囉」。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道，可能影響假日在這裡活動的菲律賓籍居民。（梁偉權攝）

指行人隧道工程可連貫整個中區是利多於弊

至於地底行人隧道工程，施永泰指工程屬賣地條款要求，而且可連貫整個中區，由中環站貫穿至海濱，是利多於弊，「長遠都係好事嚟嘅」。施永泰表示，現時由皇后像廣場前往海濱的話，需先穿過舊行人隧道到大會堂，再行往IFC，然後再經天橋才可到達，日後有了地底行人隧道，「可以完全喺唔淋雨嘅情況底下」由中環站行到海濱。

發展局：今年初已安排區議員實地視察 新行人隧道惠及廣大公眾

發展局今晚在社交媒體發文，一直在工程的不同規劃階段諮詢海濱事務委員會及中西區區議會，包括最近於2025年12月諮詢了中西區區議會，並於2026年年初安排區議員實地視察。

局方表示，過去廣泛諮詢的結果，就是通過用地由發展商興建一個四通八達、多層無障礙連接起附近公交、商廈和海濱設施的行人網絡系統，包括興建連接三號用地及港鐵中環站的新行人隧道，落成後市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱，惠及廣大公眾。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

輪椅使用者和推嬰兒車出行人士 日後往中環海濱毋須再兜路

局方指，對輪椅使用者和推嬰兒車出行的人士來說，他們在港鐵中環站無須再繞道往環球大廈對出行人天橋才可到達中環海濱，大大優化出行體驗；市民從中環站亦無須走出路面便可到海濱地帶。

局方續說，正積極與發展商進一步壓縮工期，年中再到中西區區議會，匯報工期最新安排和完工後廣場花園的美化工程，預計發展商不遲於2027年初開始擬建行人隧道的工程，並致力爭取提速，用四年左右時間完成該隧道工程。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）