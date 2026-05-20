皇后像廣場花園圍封5年建行人隧道被指太久　發展局：有一定難度

投得中環新海濱3號用地的恒基地產將於今年第三季按賣地條款要求，開始興建橫跨干諾道中的行人隧道，連接項目（Central Yards二期）至港鐵中環站荃灣線大堂，因此遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園（Statue Square Garden）其中28%面積，即1,765平方米範圍，將由今年第三季起圍封5年至2031年第二季，劃作工地範圍。



5年施工期會否太長？有中環上班族表示，希望盡快完成。測量師學會前主席何鉅業表示，行人隧道跨過干諾道中行車路，需確保不影響行車，施工時有相當程度的困難，他指「好難講」5年施工期會否太長。發展局指，工程須於皇后像廣場花園進行，是由於擬建行人隧道處於該處的地底；由於工程地點屬中環核心範圍，地底的前海堤增加鑽探的複雜性，而擬建行人隧道距離地面較近亦須克服地面下陷的風險，所以有一定難度。



至於中環終審法院對開，位於遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square），近日正進行翻新工程，將於8月31日竣工，與興建行人隧道無關，並非圍封範圍。



中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

發展局指揔建行人隧道落成後，市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱，惠及廣大公眾。（發展局Facebook圖片）

發展局指，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。（發展局Facebook圖片）

皇后像廣場花園28%面積劃作工地 項目料2031年第二季完工

根據發展局及康樂及文化事務署2025年12月呈交中西區區議會文件，指出根據中環海濱3號用地的賣地條款，發展商恒基地產須於2032年或之前完成發展用地，當中包括興建擬建行人隧道，以接駁港鐵中環站和3號用地發展項目，並興建一條走火通道連接現有行人隧道。3號用地為恒基Central Yards二期，範圍包括郵政總局。

文件指擬建行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。考慮工程所涉及的複雜性和施工風險，以及仔細研究施工安排後，恒基建議調整工地範圍，利用原來工地範圍旁休憩用地的部分空間，以放置吊機及施工車輛，涉及皇后像廣場花園（Statue Square Garden）其中28%面積，即1,765平方米範圍。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

當局表示，恒基預計擬建行人隧道工程施工今年第三季開始，2031年第二季完工，即長達五年。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月；最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部分，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。

文件指恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節，預計在2026年第二季就上述計劃的方案諮詢中西區區議會。

多名上班族坐在長椅吃午餐、喝咖啡或專心看書，在繁華的都市中偷得浮生半日閒。（歐陽德浩攝）

中環上班族冀盡快完成工程 擔心影響聖誕活動

上班族陳先生建議盡快完成工程，否則會減少中環一帶的休憩空間，他指不少旅行團及旅客專程到皇后像廣場及和平紀念碑打卡，加上去年旅發局的聖誕中環光影匯及冬日小鎮活動也在廣場舉行，因此他擔心工程時間過長將影響節日氣氛，並會為旅客帶來不便。

不願上鏡的上班族陳小姐，不解為何工程時間長達5年，認為有必要縮短時間。

陳先生建議盡快完成工程，否則會減少中環一帶的休憩空間。（歐陽德浩攝）

測量師何鉅業：隧道跨過干諾道中行車路 施工時有相當程度困難

測量師學會前主席何鉅業表示，行人隧道跨過干諾道中行車路，施工時有相當程度的困難，尤其不可影響行車路的穩定等。至於5年工期會否太長，他指「好難講」，一是因為工程需「好小心」地進行，其次是未知行人隧道距離地面的深度，以及會用甚麼技術及機械，施工範圍亦有限制等。

不過他相信如發展高提出可用45個月時間完成首兩期工程，應該很大機會可如期完工。至於皇后像廣場花園28%範圍需圍封作工地，何鉅業同意28%範圍並不算太多，而且現場的確需要空間施工等，圍封亦無可厚非。

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道，可能影響假日在這裡活動的菲律賓籍居民。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

中環皇后像廣場花園28%土地，將於今年第三季起圍封5年，以興建行人隧道連接港鐵中環站和恒基Central Yards二期。（梁偉權攝）

發展局：工程地點屬中環核心範圍有一定難度 與發展商進一步壓縮工期

發展局今晚在社交媒體發文，指出擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。工程須於該地點進行，而非附近其他地方，是由於擬建行人隧道處於該處的地底，需在該處開洞挖掘隧道。

局方指，由於工程地點屬中環核心範圍，地底的前海堤增加鑽探的複雜性，而擬建行人隧道距離地面較近亦須克服地面下陷的風險，所以有一定難度。發展商會在工程期間確保附近行人路暢通，工地外圍保持整潔，以免影響工程範圍以外的廣場部分及附近休憩地帶，以及實施臨時交通措施以減低交通影響。

局方表示，正積極與發展商進一步壓縮工期，年中再到中西區區議會，匯報工期最新安排和完工後廣場花園的美化工程，並致力爭取提速，用四年左右時間完成該隧道工程。

指與皇后像廣場地磚翻新工程無關

另外，發展局表示，行人隧道工程完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場；近日傳媒報道於皇后像廣場南邊廣場正進行的地磚翻新工程，屬康樂及文化事務署的維修保養工作，屬短期完成的項目，亦是從美化環境出發，與上述隧道工程無關。

皇后像廣場南邊廣場正進行的地磚翻新工程，是從美化環境出發，與隧道工程無關，康文署料8月31日完成工程。（歐陽德浩攝）

皇后像廣場南邊廣場正進行的地磚翻新工程，是從美化環境出發，與隧道工程無關，康文署料8月31日完成工程。（歐陽德浩攝）