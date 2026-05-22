北都專屬法例公眾諮詢期今結束　發展局：下月向立法會匯報結果

北都專屬法例的公眾諮詢於今日（22日）結束。發展局表示，計劃在6月向立法會發展事務委員會匯報諮詢結果，冀在年中向立法會提交主體法例的條例草案，並爭取在今年通過草案。



北都專屬法例公眾諮詢今結束。（北都辦facebook圖片）

當局表示，過去兩個月的諮詢期除了接收書面意見，與社會各界人士會面聽取意見，包括立法會發展事務委員會、新界鄉議局、元朗及北區區議會、北部都會區諮詢委員會等專業團體，並特別安排與青年人就北都整體發展以至專屬法例交流。持份者普遍支持透過北都專屬法例為北都發展拆牆鬆綁，並就法例的擬議內容提供具體意見。

發展局稱，正整理和分析所收集到的意見，並計劃在6月向立法會發展事務委員會匯報公眾諮詢的結果，以期在年中向立法會提交主體法例的條例草案，並爭取在年內通過，盡早為北都發展落實便利措施，加快建設和吸引企業落戶，惠及經濟民生。