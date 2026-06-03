小一派位誤發結果　鄧飛稱叩門非先到先得　家長會未雨綢繆無不公

小一統一派位結果原定今早（3日）公布，惟教育局錯誤地提早一日發放SMS訊息通知家長，局方指是因為系統設定「操作偏差」所致。教育界立法會議員鄧飛今日表示，不擔心會對家長、學生造成不公，因「叩門」程序通常會維持數天，「先到未必先得」。



小一統一派位結果今早（3日）公布。（資料圖片）

鄧飛：教局反應快 未釀成更大混亂

鄧飛在港台節目《千禧年代》中表示，認為事件中最大的錯誤是提早一天發布資訊，其次是通知上的日期出錯，又指如日期正確將會引起更嚴重的混亂。

他認為，教育局今次反應迅速，成功阻止事件朝向更混亂的發展，避免家長提早湧往學校遞交「叩門」申請表，起到了「止蝕」的作用。教育局已成立危機小組徹查事件，他表示，希望小組能深入探究原因，若證實涉及人為疏忽應嚴肅處理。

對於今次失誤會否引致不公平現象，鄧飛與資助小學校長會主席陳淑儀均表示並不擔心。鄧飛解釋指，「叩門」程序通常會維持數天，學校會收集所有申請後再處理，「先到未必先得」，加上家長普遍都會未雨綢繆，相信經歷過這次事件後，各方會更加緊張並盡量避免重蹈覆轍。

教育界立法會議員鄧飛 。（資料圖片/胡家欣攝）

陳淑儀則表示，事件發生後，校方行政處僅收到個別零星家長查詢是否已被取錄，而學校均回覆家長指會按照指引於今日正式公布結果。她指隨後校方亦沒有再收到相關查詢，並讚揚教育局在發現問題後非常迅速地通報情況。

她補充說，一般小學早在五月份便會將「叩門」申請表等資料上載至學校網站，家長通常不會提早交表，而且幼稚園家長普遍非常精明且早有準備，不會臨急抱佛腳，因此事件未至於會造成任何不公平的情況。

資助小學校長會主席陳淑儀 。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳淑儀又指今次事件屬罕有情況，因教育局已不是第一次以電子形式發放相關資訊，相信局方內部會調查是否涉人為或系統出錯。她續說要欣賞教育局很快作出回應，最重要是家長知道今天發放的才是正確訊息。而經過今次事件，她指教育局應會更加謹慎，避免再次發生同類事件，相信升中派位時不會再誤發訊息。